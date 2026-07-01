Adolescente muere en accidente de motocicleta en Queens; es el segundo caso en menos de dos semanas

Un adolescente de 13 años murió este lunes tras un aparatoso accidente de motocicleta ocurrido en el sector Flushing, en Queens, convirtiéndose en el segundo menor de la misma edad que pierde la vida en un choque similar en la ciudad de Nueva York en menos de dos semanas.

De acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD), el menor viajaba como pasajero en una motocicleta conducida por otro adolescente, también de 13 años, cuando el conductor intentó esquivar la puerta de un automóvil estacionado que había sido abierta repentinamente.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:35 del mediodía en la intersección de la calle 162 y la avenida 45.

Aunque el menor trató de evitar la puerta, impactó contra ella y perdió el control de la motocicleta, que terminó estrellándose contra el remolque de un camión de carga de seis ruedas que circulaba por la vía.

Tras la colisión, ambos adolescentes cayeron debajo del remolque y las ruedas del camión pasaron sobre la motocicleta. Testigos describieron la escena como impactante.

"Había dos chicos en la moto. El camión siguió avanzando y ambos quedaron entre las ruedas delanteras y traseras. Fue terrible", relató un testigo identificado como John al Daily News.

Estado de los adolescentes

Según la policía, el conductor de la motocicleta fue alcanzado por una de las ruedas traseras del camión y quedó inconsciente sobre el pavimento. Posteriormente logró salir por sus propios medios de debajo del remolque para intentar auxiliar a su amigo.

Los dos adolescentes fueron trasladados de emergencia al Hospital NewYork-Presbyterian Queens. El pasajero falleció a causa de las heridas sufridas, mientras que el conductor permanece hospitalizado en condición estable.

Las autoridades informaron que ni el conductor del camión ni el propietario del vehículo estacionado resultaron heridos y permanecieron en el lugar de los hechos. Hasta el momento no se han presentado cargos, mientras la investigación continúa.

Este es el segundo accidente mortal de motocicleta que cobra la vida de un niño de 13 años en Nueva York en los últimos días. El otro caso ocurrió la noche del 18 de junio.