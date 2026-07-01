El calor extremo marcará las celebraciones del 4 de julio en el noreste de EE. UU.

Niños toman botellas de agua fría del oficial de la Policía de Parques Nacionales de EE. UU., R. Douglass, mientras esperan en la fila para la noria en la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall, el miércoles 1 de julio de 2026, en Washington. ( FUENTE EXTERNA )

Una intensa ola de calor afectará esta semana al noreste de Estados Unidos, donde ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia enfrentarán temperaturas superiores a los 38 grados Celsius (100 °F) en vísperas de las celebraciones por el Día de la Independencia, informó The Associated Press (AP).

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por calor extremo para varias localidades de la región, donde la combinación de altas temperaturas y elevada humedad incrementará significativamente la sensación térmica.

Advertencias por calor extremo

La denominada "cúpula de calor", un sistema de alta presión que atrapa el calor y la humedad sobre una región, ha afectado durante varios días zonas del Medio Oeste y la Costa Este, lo que podría complicar las actividades al aire libre previstas para el feriado del 4 de julio.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani exhortó a la población a permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al calor.

"Que las temperaturas superen los tres dígitos durante los próximos días es motivo de gran preocupación, dado que con demasiada frecuencia se subestima el calor", afirmó el alcalde.

AP señala que las grandes ciudades enfrentan un riesgo adicional debido al llamado efecto de isla de calor urbana, provocado por materiales como el concreto, el asfalto y el acero, que absorben y retienen el calor durante más tiempo.

Medidas de emergencia

El doctor Alexander Azan, especialista de NYU Langone Health, explicó a AP que la combinación de calor intenso y humedad puede provocar agotamiento por calor e incluso golpes de calor, especialmente entre personas que no están acostumbradas a este tipo de condiciones climáticas.

Ante el pronóstico, la ciudad de Nueva York habilitó cientos de centros de climatización y desplegó brigadas para asistir a personas en situación de calle, mientras que otras instituciones, como el Museo del Perro del American Kennel Club, abrieron sus puertas para que las mascotas también puedan refugiarse del calor, reportó AP.

Por su parte, el profesor Jeff Schlegelmilch, de la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia, indicó que el aumento de las olas de calor es uno de los fenómenos más claramente asociados al cambio climático, debido al incremento sostenido de las temperaturas y de la humedad en los últimos años.