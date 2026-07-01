Medicare comenzará a cubrir algunos medicamentos para bajar de peso por US$50 al mes

Una persona se inyecta para la perdida de peso. ( FUENTE EXTERNA )

Los beneficiarios de Medicare en Estados Unidos que cumplan ciertos requisitos podrán acceder desde este miércoles a algunos medicamentos para bajar de peso basados en GLP-1 por un costo de 50 dólares mensuales, como parte de un programa piloto del Gobierno federal que estará vigente hasta finales de 2027.

Según la agencia AP, la iniciativa, denominada Medicare GLP-1 Bridge, representa la primera vez que la mayoría de los adultos mayores podrán obtener cobertura para estos medicamentos cuando sean utilizados exclusivamente para tratar la obesidad.

El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, afirmó que el programa busca reducir una de las principales barreras para acceder a estos tratamientos: su elevado costo.

"El alto precio de estos medicamentos ha sido una enorme barrera para el acceso. Eso termina hoy", afirmó Oz durante una conferencia con periodistas.

¿Quiénes califican?

El programa está dirigido a beneficiarios de Medicare con cobertura de medicamentos que cumplan alguno de estos criterios:

Tener un índice de masa corporal (IMC) de 35 o más.

Tener un IMC de 27 o superior y padecer otra condición médica elegible, como antecedentes de infarto, accidente cerebrovascular o prediabetes.

Quienes ya reciben medicamentos GLP-1 cubiertos por Medicare para tratar enfermedades como diabetes, apnea del sueño o enfermedad del hígado graso no podrán acogerse al programa, ya que esos tratamientos cuentan con una cobertura distinta, según AP.

Los interesados deberán consultar a su médico, quien deberá emitir la receta y completar una autorización previa antes de enviarla a una farmacia participante.

Medicamentos incluidos

La cobertura contempla algunos medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la pérdida de peso, entre ellos:

Zepbound KwikPen y Foundayo, de Eli Lilly.

Wegovy, en presentación inyectable y en tabletas, de Novo Nordisk.

Los beneficiarios pagarán US$50 al mes, sin importar la dosis prescrita. Sin embargo, ese pago no contará para el deducible ni para el límite máximo de gastos de bolsillo del seguro, ya que el subsidio será asumido directamente por Medicare.

Cobertura temporal

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y su continuidad dependerá de los resultados que obtenga el Gobierno y de una eventual decisión del Congreso para autorizar una cobertura permanente de estos medicamentos.

Según CMS, la información recopilada durante el programa permitirá evaluar cuántos beneficiarios califican, cuántos utilizan los tratamientos y cuál es su impacto en la salud y en los costos del sistema.

Los medicamentos GLP-1 han ganado popularidad por su eficacia para reducir el peso corporal, aunque su alto precio —que puede alcanzar varios cientos de dólares mensuales— ha limitado el acceso para muchos pacientes. El nuevo programa busca aliviar ese costo para una parte de la población adulta mayor.