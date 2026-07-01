E. Jean Carroll solicita que Trump pague casi 5.8 millones de dólares tras revés en la Corte Suprema

Composición de fotos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la escritora que lo demanda E. Jean Carroll. ( FUENTE EXTERNA )

La escritora y excolumnista E. Jean Carroll solicitó a un juez federal que ordene al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagar casi 5.8 millones de dólares correspondientes a la indemnización fijada por un jurado que concluyó que abusó sexualmente de ella en 1996 y posteriormente la difamó.

De acuerdo con Associated Press (AP), la petición fue presentada luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el lunes revisar la apelación de Trump contra el veredicto civil emitido en 2023.

Los abogados de Carroll sostienen que el mandatario intenta retrasar de forma injustificada el desembolso del dinero, que permanece en un fondo fiduciario mientras sus representantes legales evalúan solicitar al máximo tribunal que reconsidere su decisión.

Según los documentos judiciales citados por AP, la indemnización original de 5 millones de dólares asciende ahora a casi 5.8 millones debido a los intereses acumulados. Además, los abogados alegan que Trump ha retomado los ataques públicos contra Carroll, los cuales califican de difamatorios.

El juez federal Lewis A. Kaplan accedió el miércoles a tramitar la solicitud por la vía acelerada y ordenó que los abogados de Trump respondan antes del próximo 7 de julio.

El caso

Durante el juicio civil celebrado en 2023, un jurado concluyó que Trump abusó sexualmente de Carroll en la primavera de 1996 dentro del vestidor de una tienda por departamentos de lujo en Manhattan, tras un encuentro casual que, según el testimonio de la escritora, terminó de forma violenta.

Trump no asistió al juicio y ha negado reiteradamente las acusaciones. Cuando Carroll hizo público el caso en 2019, mediante sus memorias, el entonces presidente afirmó que nunca la había conocido y aseguró que la denuncia tenía motivaciones políticas y buscaba impulsar la venta del libro.

Según AP, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, Trump publicó en redes sociales que continuará luchando contra lo que calificó como un "caso de instrumentalización de la legislación y guerra jurídica".

Los abogados de Carroll señalaron que, minutos después de esa publicación, los representantes legales del presidente les solicitaron aplazar nuevamente el pago mientras intentan que la Corte Suprema reconsidere el caso.

"Hasta la fecha, Carroll ha accedido a todas las peticiones del demandado para aplazar el pago que le debe. Dado el extraordinario empeño que ha puesto en evitar dichos pagos y que cada uno de esos intentos ha sido rechazado por completo, esa cooperación termina hoy. Es hora de que le pague a Carroll", escribieron los abogados Roberta Kaplan, D. Brandon Trice y Maximilian T. Crema.

Los abogados de Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios, según AP.

Otra indemnización sigue en apelación

Trump también mantiene una apelación contra otra sentencia emitida en enero, cuando un jurado de Manhattan ordenó que pagara 83 millones de dólares a Carroll por difamación.

En ese proceso, el juez Lewis A. Kaplan instruyó al jurado a aceptar como válidas las conclusiones del primer juicio y limitarse a determinar el monto de la compensación por las declaraciones realizadas por Trump contra Carroll mientras ocupaba la presidencia de Estados Unidos.