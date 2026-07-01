Estados Unidos celebra su 250 aniversario entre el orgullo nacional y una profunda división política

El sábado 27 de junio de 2026, en Washington, la gente observa el Rodeo250 en la Gran Feria Estatal Americana, en el National Mall. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos conmemora esta semana el 250 aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia con desfiles, conciertos, actos cívicos y celebraciones en todo el país, en un contexto marcado por la polarización política y el debate sobre la identidad nacional.

De acuerdo con The Associated Press (AP), las festividades del 4 de julio encuentran a una nación dividida entre quienes respaldan al presidente Donald Trump y quienes cuestionan su liderazgo, en un momento en que el patriotismo adquiere significados distintos para cada sector de la sociedad.

El escritor Mark Twain, una de las figuras más influyentes de la literatura estadounidense, dejó una reflexión que hoy vuelve a cobrar vigencia.

"Nuestro patriotismo es medieval, anticuado, obsoleto", escribió Twain en 1905. "El patriotismo moderno, el verdadero patriotismo, el único patriotismo racional, es la lealtad a la Nación en todo momento, la lealtad al Gobierno cuando se lo merece".

Celebraciones oficiales

Según AP, la conmemoración del 250 aniversario también refleja la división política desde el propio Gobierno.

Hace una década, el Congreso creó la organización bipartidista America250 para coordinar las actividades oficiales del aniversario. Sin embargo, el presidente Trump emitió posteriormente una orden ejecutiva que dio protagonismo a su iniciativa Freedom 250, generando dos estructuras paralelas para organizar la celebración.

Entre los eventos impulsados por Freedom 250 figuran los fuegos artificiales del National Mall en Washington, un desfile de grandes veleros en Nueva York y la denominada Gran Feria Estatal Americana.

Varios artistas inicialmente contratados para participar en la inauguración del evento decidieron retirarse al considerar que las celebraciones podían adquirir un tono excesivamente político, según reportó AP.

Trump intervino personalmente en la feria el pasado 24 de junio con un discurso centrado en los logros del país y también encabezará los actos oficiales del Día de la Independencia en la capital estadounidense.

Proyectos simbólicos

Mientras tanto, America250 desarrolla actividades paralelas en distintas ciudades del país.

De acuerdo con AP, uno de sus proyectos más simbólicos consiste en enterrar en Filadelfia una cápsula del tiempo de unos 400 kilogramos con objetos representativos de los 50 estados y de las distintas ramas del Gobierno, la cual será abierta dentro de otros 250 años.

Entre los artículos incluidos figuran poemas, obras de arte, postales, una Constitución de bolsillo firmada por jueces federales, objetos históricos y diversos símbolos culturales de Estados Unidos.

Celebraciones desde las comunidades

Más allá de los actos oficiales, miles de comunidades organizan actividades propias para conmemorar la fecha.

En Filadelfia, 250 personas formarán la silueta de la Campana de la Libertad durante un desfile acompañado por 50 bandas musicales y representantes de todos los estados.

En otras localidades habrá conciertos, concursos, lecturas públicas y actividades culturales. En Pocatello, Idaho, un grupo de artistas drag organizará una lectura de libros infantiles patrióticos inspirados en la historia de Katharine Lee Bates, autora del poema que dio origen a la canción America the Beautiful.

Reflexiones de Mark Twain

Según AP, Twain, reconocido por sus críticas al gobierno estadounidense y al imperialismo, también manifestó un profundo amor por los paisajes y la sociedad de su país.

"Nosotros, los gloriosos estadounidenses, a veces asombramos al Dios que nos creó", escribió.

Mucho antes de que el lema "Make America Great Again" dominara el debate político estadounidense, el escritor reflexionaba sobre los valores que consideraba perdidos.

"Nos llaman la nación de los inventores. Y lo somos. Aún podríamos ostentar ese título y lucir sus más altos honores si nos hubiéramos detenido en lo primero que inventamos: la libertad humana".