FBI concluye que las supuestas notas de rescate por la desaparición de Nancy Guthrie son falsas

La presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie junto a su madre Nancy Guthrie quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

El FBI determinó que las tres supuestas notas de rescate relacionadas con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la copresentadora del programa Today, Savannah Guthrie, no son auténticas y no están vinculadas con su presunto secuestro, según un reporte de Reuters.

De acuerdo con un funcionario del FBI que habló bajo condición de anonimato debido a que la investigación continúa abierta, los agentes analizaron dos cartas enviadas a principios de febrero, poco después de la desaparición de la mujer de 84 años, así como una tercera nota recibida recientemente, que aseguraba conocer la identidad de los supuestos secuestradores.

El funcionario indicó que ninguna de las tres comunicaciones fue considerada genuina por los investigadores. Una segunda fuente policial familiarizada con el caso confirmó esa evaluación, según Reuters.

Nancy Guthrie permanece desaparecida desde el 1 de febrero. Las autoridades creen que fue secuestrada de su residencia en Tucson, Arizona.

Investigación activa

Tras conocerse el caso, varios medios de comunicación, entre ellos TMZ, recibieron supuestas notas de rescate. La primera exigía el pago de millones de dólares en criptomonedas y fijaba dos fechas límite para realizar la transferencia. La segunda sugería que la mujer había fallecido y no solicitaba dinero para devolver el cuerpo.

Como parte de la investigación, el FBI realizó un pequeño depósito de criptomonedas en la cuenta indicada en la primera comunicación para comprobar su autenticidad y tratar de rastrear a los responsables. Sin embargo, los fondos nunca fueron retirados.

Según el funcionario, ese hecho, junto con otros elementos de la investigación que no fueron revelados, llevó a los agentes a concluir que el autor de las primeras dos cartas no tenía relación con la desaparición de Guthrie.

Los investigadores también descartaron la autenticidad de una tercera nota enviada recientemente a TMZ, en la que el remitente afirmaba conocer quiénes estaban detrás del supuesto secuestro. No obstante, las autoridades no ofrecieron detalles sobre cómo llegaron a esa conclusión.

La investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie continúa activa y las autoridades no han informado sobre nuevos avances en el caso.