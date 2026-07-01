Juez bloquea política del Pentágono que obligaba a escoltar a periodistas

Un juez federal ordenó al Departamento de Defensa de Estados Unidos suspender temporalmente la política que obligaba a los periodistas a estar acompañados por un escolta oficial dentro del Pentágono, al considerar que la medida viola la Primera Enmienda de la Constitución.

El juez federal Paul L. Friedman, en Washington, emitió el martes una orden preliminar que deja sin efecto el requisito mientras avanza la demanda presentada por The New York Times contra las restricciones impuestas por el Pentágono.

Aunque el fallo parece estar dirigido específicamente al periódico, la política de escolta se aplicaba a todos los periodistas acreditados en la sede del Departamento de Defensa.

En mayo, The New York Times presentó una segunda demanda contra el Pentágono, en medio de la disputa judicial que mantiene con la administración del presidente Donald Trump por las limitaciones al acceso de la prensa a las instalaciones militares.

El portavoz del diario, Charlie Stadtlander, celebró la decisión al afirmar que reafirma el derecho de la prensa, protegido por la Primera Enmienda, a informar sobre las actividades del Pentágono sin restricciones que limiten el acceso a la información.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, expresó en la red social X que el Pentágono "discrepa rotundamente" del fallo y advirtió que la decisión elimina medidas de seguridad que, a su juicio, ayudaban a proteger información sensible y clasificada.

Según Parnell, el acceso sin escolta permitió en el pasado que algunos periodistas observaran patrones de actividad y establecieran contactos que derivaron en filtraciones de planes operativos e información de inteligencia.

Restricciones impugnadas

La política de escoltas fue implementada en marzo, luego de que Friedman anulara unas restricciones previas impulsadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al considerar que vulneraban los derechos del periodista Julian E. Barnes y de The New York Times.

Un mes después, el juez volvió a concluir que la nueva política incumplía su decisión anterior. Sin embargo, la medida permaneció vigente después de que un tribunal de apelaciones suspendiera parte de ese fallo mientras el Gobierno presentaba su recurso, proceso que aún continúa.

En octubre, The New York Times y otros medios abandonaron sus oficinas dentro del Pentágono en rechazo a las restricciones impuestas por Hegseth. Desde entonces, continúan cubriendo las actividades del Departamento de Defensa desde fuera del edificio, mientras un nuevo grupo de medios autorizado por el Pentágono ocupa esos espacios.