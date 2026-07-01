Dominicano Manny Rutinel gana las primarias demócratas para el Distrito 8 de Colorado

El dominicano Manny Rutinel, quien busca un escaño al Congreso de Estados Unidos para representar un distrito de Colorado. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Manny Rutinel ganó la noche del martes las primarias del Partido Demócrata para la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 8 de Colorado y enfrentará en las elecciones de medio mandato de noviembre al congresista republicano Gabe Evans.

De acuerdo con los resultados oficiales, Rutinel, de 31 años, obtuvo 43,429 votos, equivalentes al 61.5 % del total, mientras que la exlegisladora Shannon Bird alcanzó 23,799 de los sufragios siendo el 33.7 %.

La contienda por el Distrito 8, ubicado en los suburbios del norte de Denver, es considerada clave para definir el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los demócratas ven este escaño como una de sus principales oportunidades para recuperar terreno, luego de que Evans derrotara a la demócrata Yadira Caraveo por menos de un punto porcentual en las elecciones de 2024.

Legislador estatal por Commerce City, Rutinel tomó ventaja desde los primeros resultados, lo que llevó a Bird a reconocer su derrota apenas 30 minutos después del cierre de las urnas.

Durante la campaña de las primarias, Rutinel se presentó como el aspirante más progresista de la contienda y sostuvo que estaba mejor preparado para enfrentar a Evans en temas como la inmigración y la economía de la clase trabajadora.

Millonario respaldo de grupos tecnológicos

La campaña del dominicano Manny Rutinel se convirtió en una de las más costosas de las primarias demócratas en Colorado, impulsada por millonarias donaciones de comités de acción política (Super PAC) financiados por destacados ejecutivos del sector tecnológico, según Axios.

De acuerdo con el medio, organizaciones respaldadas por el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, y el empresario de criptomonedas Chris Larsen aportaron al menos dos millones de dólares para apoyar la candidatura del legislador estatal en la contienda por el Distrito 8 de Colorado.

Rutinel, quien se presentó como el candidato más progresista de la primaria frente a la exlegisladora Shannon Bird, centró su campaña en la defensa de la comunidad latina, el costo de vida y la supervisión de las políticas migratorias. Aunque la inteligencia artificial no ocupó un lugar central en su plataforma, durante su gestión como representante estatal respaldó iniciativas para establecer límites a esta tecnología.

Según Axios, la contienda también reflejó la creciente división entre grandes donantes del sector tecnológico, con grupos que respaldan a candidatos favorables a una mayor regulación de la inteligencia artificial y otros que apoyan aspirantes con posiciones más flexibles frente al desarrollo de esa industria.

Reacción de Shannon Bird

Por su parte, Bird, exlegisladora de Westminster, defendió un perfil más moderado y argumentó que era la candidata con mayores posibilidades de atraer a los votantes independientes y centristas de un distrito considerado bisagra.

Tras reconocer su derrota, Bird llamó a la unidad del Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre.

"A diferencia de Gabe Evans, Manny luchará para proteger nuestras libertades y reducir los costos. Insto a todos a unirse en torno a su campaña para que podamos recuperar la Cámara de Representantes y evitar que esta administración siga causando estragos en nuestras comunidades", expresó en un comunicado.

Representación del Distrito 8

Si resulta electo en noviembre, Rutinel representará a los condados de Adams, Larimer y Weld, un distrito que abarca comunidades desde Commerce City hasta Greeley, además de zonas rurales del condado de Weld.

Según Axios, el Distrito 8 cuenta con la mayor población latina de Colorado y figura entre las contiendas para el Congreso más reñidas de Estados Unidos.

En su camino a la nominación demócrata, Rutinel recibió el respaldo del Caucus Hispano del Congreso y de la organización Latino Victory Fund.

"Manny llegó a este país desde la República Dominicana a los seis años y fue criado por una madre soltera en el condado de Adams. Ha dedicado su vida a luchar por familias como la que lo crió", expresó Katharine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Fund.

Pichardo agregó: "Aporta una perspectiva centrada en las personas, fundamental para atender las necesidades de las familias trabajadoras en el Congreso, incluyendo la reducción de costos, la protección de la atención médica y la defensa de las comunidades inmigrantes".

Manny Rutinel, sería el tercer dominicano en la búsqueda de un escaño en el Congreso, acompañando a Analilia Mejía, quien buscará la reelección en noviembre en Nueva Jersey y Darializa Ávila Chevalier que aspira ser electa por el Distrito 10 de Nueva York.