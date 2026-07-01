Pareja se compromete en la cima del Empire State; fueron arrestados tras la hazaña

Pareja en la cima del Empire State se compromete antes de ser arrestados. ( FUENTE EXTERNA )

Una pareja de escaladores urbanos fue arrestada este miércoles luego de subir de manera no autorizada hasta la cima del Empire State Building, donde desplegó una pancarta con un mensaje a favor de la paz y protagonizó una propuesta de matrimonio antes de descender, según reportó ABC7 New York.

Los protagonistas fueron Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Beerkus, de 32, conocidos internacionalmente por realizar arriesgadas escaladas en rascacielos y otras estructuras alrededor del mundo. Ambos ascendieron hasta la aguja del emblemático edificio de 102 pisos, ubicado en Manhattan, vistiendo ropa negra y máscaras, aparentemente sin utilizar equipos de seguridad.

Ya en la parte más alta del rascacielos, sostuvieron una pancarta con la frase: "Cuándo el poder del amor venza al amor al poder, el mundo conocerá la paz", una adaptación de una cita atribuida con frecuencia al guitarrista Jimi Hendrix, aunque originalmente pronunciada por el político británico William Ewart Gladstone.

Las imágenes captadas por un helicóptero de noticias mostraron a la pareja besándose mientras permanecía de pie sobre una estrecha estructura metálica, a unos 443 metros de altura sobre el centro de Manhattan.

Poco después del mediodía, ambos comenzaron el descenso. Durante el trayecto, Beerkus se arrodilló y le propuso matrimonio a Nikolau, quien aceptó la propuesta y mostró el anillo mientras continuaban bajando.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York subieron hasta la aguja y arrestaron a la pareja poco antes de la 1:00 de la tarde. Hasta el momento, las autoridades no han informado los cargos que enfrentarán.

Acciones policiales

La administración del Empire State Building indicó que la escalada fue un acto "no autorizado" y aseguró que el incidente no representó peligro para las personas que se encontraban dentro del edificio. Sin embargo, no explicó cómo los escaladores lograron acceder a una zona restringida de la antena.

Nikolau y Beerkus son reconocidos en redes sociales por sus peligrosas escaladas en distintas ciudades del mundo. Su historia fue retratada en el documental Skywalkers: A Love Story, disponible en Netflix, que sigue su relación y sus desafíos extremos en las alturas.