Profesor de música de Long Island es acusado de violar y asesinar a la hermana de su esposa

El acusado, identificado como Joseph Horner, de 27 años, presuntamente atacó a Victoria Castle, de 25 años. ( FUENTE EXTERNA )

Un profesor de música de Long Island fue acusado de violar y asesinar a la hermana de su esposa mientras esta se encontraba fuera de la ciudad participando en una despedida de soltera, informaron las autoridades del condado de Nassau al New York Post.

El acusado, identificado como Joseph Horner, de 27 años, presuntamente atacó a Victoria Castle, de 25 años, en la vivienda multifamiliar que ambos compartían en North Massapequa. Según la Policía del Condado de Nassau, el propio Horner llamó al 911 alrededor de las 8:45 de la mañana del lunes para reportar lo ocurrido.

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Nassau, Horner vivía en el apartamento del segundo piso junto a su esposa, mientras que Castle residía en la planta baja del inmueble.

Los fiscales sostienen que el acusado aprovechó la ausencia de su esposa para llevar a cabo el crimen y que desde hacía varios años sentía una obsesión por la joven.

Según The Post, las autoridades indicaron que Horner le pidió a su cuñada, estudiante de doctorado en la Universidad de Stony Brook, que lo ayudara a mover un piano. Una vez que ella accedió, presuntamente la atacó por la espalda, la estranguló hasta dejarla inconsciente y luego la agredió sexualmente.

Tras el ataque, Horner llamó a los servicios de emergencia y permaneció en el lugar hasta la llegada de los agentes. Según la fiscalía, el acusado admitió ante los detectives que había estrangulado a la joven y mantenido relaciones sexuales con ella.

Castle fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde falleció menos de una hora después de la llamada al 911.

Detalles del caso

La investigación también señala que Horner conoció a Victoria Castle en 2016, cuando comenzó su relación con quien más tarde se convertiría en su esposa, y que desde 2017 desarrolló una fijación hacia su cuñada.

El hombre enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y permanece detenido sin derecho a fianza. Durante su comparecencia ante el tribunal se declaró no culpable.

El Distrito Escolar de Oceanside, donde Horner trabajaba como profesor de música, informó que el docente fue colocado en licencia administrativa mientras avanza el proceso judicial.

Por su parte, el abogado defensor, Gregory Grizopoulos, afirmó que las acusaciones contrastan con la reputación que Horner tenía entre estudiantes y colegas, y señaló que la familia del acusado está devastada tanto por la muerte de Victoria Castle como por las imputaciones contra su hijo.