Seguro Social emitirá tarjetas especiales para bebés nacidos durante el aniversario 250 de EE. UU.

Las nuevas tarjetas emitidas por el seguro social que tendrán la misma validez y funcionalidad que una tarjeta estándar, incluyendo el logotipo oficial de Freedom 250 impreso en tinta negra para identificar a los niños nacidos durante este año histórico. ( FUENTE EXTERNA )

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció el lanzamiento de una edición especial de las tarjetas del Seguro Social para los bebés que nazcan en Estados Unidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026, como parte de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia del país.

Las tarjetas, que tendrán la misma validez y funcionalidad que una tarjeta estándar, incluirán el logotipo oficial de Freedom 250, impreso en tinta negra para identificar a los niños nacidos durante este año histórico.

La SSA explicó que las tarjetas conmemorativas se emitirán únicamente a través del programa Enumeration at Birth (EAB), el sistema mediante el cual los padres pueden solicitar el número de Seguro Social de su hijo al momento de registrar su nacimiento en hospitales, centros de maternidad o mediante parteras autorizadas.

El comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano, afirmó que la iniciativa busca celebrar la historia del país y destacar el legado del programa del Seguro Social, creado hace más de 90 años.

"Freedom 250 celebra la historia de los Estados Unidos y los momentos trascendentales que han forjado nuestra nación. La próxima generación de niños nacidos durante este año histórico recibirá tarjetas del Seguro Social de edición limitada con el logotipo de Freedom 250", expresó el funcionario.

La agencia aclaró que la designación conmemorativa solo estará disponible para las tarjetas originales emitidas durante el período establecido. Las tarjetas expedidas antes o después de esas fechas, así como las de reemplazo o duplicadas, no incluirán el logotipo especial, aunque el titular haya nacido dentro del período de elegibilidad.

Desde 1987, el programa Enumeration at Birth permite asignar números de Seguro Social a los recién nacidos mediante una colaboración entre hospitales y oficinas estatales de registros civiles.

Cada año nacen más de 3.5 millones de niños en Estados Unidos, y la SSA aseguró que la producción de estas tarjetas especiales no representará ningún costo adicional para las familias ni para los contribuyentes.

Advierten sobre posibles estafas

La Administración del Seguro Social también alertó a los padres sobre posibles fraudes relacionados con esta iniciativa. La agencia recordó que nunca solicitará pagos, datos personales adicionales ni enviará llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos para tramitar una tarjeta conmemorativa.

Asimismo, indicó que los padres no necesitan realizar ninguna solicitud adicional, ya que las tarjetas especiales se emitirán automáticamente a quienes cumplan con los requisitos a través del proceso habitual de registro de nacimiento.