Estados Unidos creó menos empleos de lo previsto en junio

Empleados de una zona franca. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de lo esperado en junio, aunque la tasa de desempleo bajó levemente al 4,2%, según datos publicados este jueves que muestran que el mercado laboral sufre altibajos.

"Tanto el empleo total en nóminas no agrícolas (+57,000) como la tasa de desempleo (4,2%) variaron poco en junio", señaló la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos en un comunicado.

El desempleo en mayo fue de 4,3%.

En junio los principales sectores de crecimiento del empleo incluyeron atención médica y asistencia social, mientras que el sector de ocio y hostelería perdió puestos de trabajo tras un sólido desempeño el mes anterior.

Después de meses de oscilaciones continuas, el mercado laboral estadounidense registró fuertes alzas en los últimos tres meses.

Sin embargo, los datos del jueves revisaron a la baja algunas de esas cifras. El empleo en abril y mayo se revisó a la baja en 74,000 puestos de trabajo, indicó la BLS.

Los datos de junio quedaron muy por debajo de las expectativas del mercado, ya que los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 115,000 puestos de trabajo.

No obstante, el crecimiento del empleo se mantuvo en terreno positivo y no se prevé que la Reserva Federal de Estados Unidos intervenga por razones vinculadas al mercado laboral, uno de los componentes de su mandato.

La analista Wendy Edelberg dijo a la AFP que esperaba que la Fed mantuviera las tasas sin cambios por ahora.

"Creo que están buscando razones para no cambiarlas, y esto les da un motivo", afirmó Edelberg, investigadora sénior de la Institución Brookings.

Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, interpretó los datos del jueves como positivos en conjunto.

Impacto de la inflación

El crecimiento del empleo se vio afectado por un "lastre negativo" derivado de los mayores precios de la energía para los empleadores, señaló.

La inflación en la mayor economía del mundo ha registrado alzas durante meses, a causa de las repercusiones de la guerra del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán.

Los datos del jueves mostraron que el salario promedio por hora de los trabajadores estadounidenses aumentó un 3,5% en términos anuales, 0,7 puntos porcentuales por detrás de la inflación.

Esta disparidad supone que los trabajadores estadounidenses han perdido, en promedio, poder adquisitivo.

La atención sanitaria ha sido uno de los sectores más fuertes para el empleo en Estados Unidos en los últimos meses, puesto que el envejecimiento de la población impulsa la demanda de puestos de trabajo en hospitales y centros de atención residencial.

En junio, el sector sumó 22,000 nuevos empleos, un ritmo más lento que su crecimiento mensual promedio de los últimos 12 meses, según informó la BLS.

La asistencia social, un sector relacionado, agregó 25,000 puestos de trabajo, por encima de su aumento mensual promedio durante el año.

Pero el empleo en una serie de sectores clave se mantuvo estancado, incluidos la industria manufacturera, el comercio minorista, el transporte y las actividades financieras.

El Partido Republicano de Trump enfrenta una dura prueba en las próximas elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los demócratas buscarán arrebatar el control de ambas cámaras del Congreso.

Trump propone políticas ambiciosas de reindustrialización del país que son de largo alcance, pero las cifras muestran que no acaban de concretarse.