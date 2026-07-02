Hallan a 16 niños en condiciones deplorables en Ohio; cuatro familiares enfrentan cargos

Cinta policial rodea una vivienda en Hamden, Ohio, donde las autoridades afirman haber sacado a 16 niños y arrestado a cuatro adultos, el miércoles 1 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El hallazgo de 16 niños viviendo en condiciones insalubres dentro de una vivienda en la pequeña localidad de Hamden, en el sur de Ohio, ha conmocionado a la comunidad y ha generado interrogantes sobre cómo la situación pudo permanecer oculta durante años.

Las autoridades retiraron a los menores —de entre un año y medio y 18 años— de la vivienda el pasado martes, luego de acudir al lugar por una investigación no relacionada con este caso, informó la agencia Associated Press (AP).

Durante la intervención, los agentes encontraron a los niños confinados casi siempre en una habitación de aproximadamente 3.5 metros por 3.5 metros, en medio de condiciones que describieron como deplorables. Según los investigadores, algunos de ellos ni siquiera podían hablar.

Siete de los menores fueron trasladados a hospitales, uno de ellos en estado crítico, mientras que todos quedaron bajo la custodia temporal de los servicios de protección infantil, de acuerdo con AP.

Cuatro familiares arrestados

Como resultado de la investigación, fueron arrestados los padres y los abuelos de los menores: Gary Siders Jr., de 36 años; Elizabeth Siders, de 33; Gary Siders, de 73; y Christina Siders, de 67. Todos enfrentan cargos por poner en peligro a los niños y se declararon inocentes. Un juez les impuso una fianza de 300,000 dólares a cada uno.

El abogado del mayor de los acusados recordó que su cliente goza de la presunción de inocencia.

"Si bien es difícil evitar que se produzcan especulaciones, conjeturas o suposiciones sin corroborar, les pido a todos que dejemos que el proceso siga su curso", declaró Dorian Baum a WCMH-TV.

Los abogados de Gary Siders Jr. y Christina Siders declinaron hacer comentarios, mientras que el representante legal de Elizabeth Siders no respondió a las solicitudes de información, según AP.

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Una comunidad en shock

Vecinos y comerciantes de Hamden, una localidad de menos de 1,000 habitantes situada a unos 97 kilómetros al sureste de Columbus, expresaron su incredulidad al enterarse del caso.

Emily Collins, propietaria de un negocio en la cercana localidad de McArthur, lamentó que nadie hubiera detectado antes la situación.

"Todo sucedió justo delante de nuestras narices y nadie pudo ayudarlos antes", dijo. "Es increíble que, con todas las cosas maravillosas que están pasando en nuestro pequeño pueblo de cuento, esto sea lo que nos ponga en el punto de mira. Es realmente triste".

Otro residente, Joseph Stewart, quien vive a pocas casas de la familia, aseguró que nunca vio a los menores.

"Es una situación triste", expresó.

Una investigación que sigue abierta

Las autoridades no han revelado cuál fue la investigación que las condujo inicialmente a la vivienda. Sin embargo, registros judiciales muestran que ese mismo día se emitió una orden de arresto contra Gary Siders Jr. por cargos menores de exhibicionismo relacionados con presuntos incidentes ocurridos en mayo. Él también se declaró inocente, según AP.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, afirmó que la familia había cambiado de residencia en varias ocasiones durante los últimos 20 años y, aparentemente, evitó dejar registros médicos o administrativos. El único distrito escolar de la zona informó que ninguno de los menores figuraba matriculado.

"Estas personas eran bastante buenas escondiendo a estos niños", declaró Wilson durante una conferencia de prensa.

Los investigadores también revisan si anteriormente existieron denuncias contra la familia ante agencias de protección infantil.

"Parecían animales casi salvajes"

La vivienda permanece acordonada mientras continúan las investigaciones. Según describieron las autoridades, en el interior había acumulación de basura, juguetes y excrementos humanos.

El fiscal general relató las condiciones en las que fueron encontrados los menores.

"Parecían animales casi salvajes. Fue terrible", dijo Wilson.