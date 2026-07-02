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Un hombre muere tras prenderse fuego frente a sede de la ONU en Nueva York

La Organización de las Naciones Unidas no respondió a una solicitud de comentarios

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    Un hombre muere tras prenderse fuego frente a sede de la ONU en Nueva York
    Imagen ilustrativa (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) afirmó a la AFP que a las 22H32 GMT recibieron una llamada en la que se alertaba que "un hombre se prendió fuego en First Avenue y la calle 42".

    "Fue declarado muerto en el Hospital Bellevue. Las investigaciones continúan", agregó.

    • Por el momento, las autoridades no informaron un motivo.
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    Reacciones oficiales

    El diario New York Post aseveró que el hombre tenía una bandera tibetana durante el incidente, pero la AFP no pudo verificar independientemente esa afirmación.

    • La ONU no respondió a una solicitud de comentarios.
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