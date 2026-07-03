Trump lee un cuento infantil en un pódcast y aprovecha para bromear sobre expresidentes

El presidente Donald Trump junto a la segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en el pódcast infantil Storytime with the Second Lady, conducido por la segunda dama Usha Vance, donde leyó un libro para niños, pero también improvisó comentarios sobre expresidentes, su propia imagen y algunos proyectos de la Casa Blanca.

Durante el episodio, publicado este viernes, Trump leyó Presidents Play!, un libro ilustrado de la Asociación Histórica de la Casa Blanca que muestra a los mandatarios estadounidenses practicando deportes y disfrutando de actividades recreativas en la residencia presidencial.

Sin embargo, como es habitual en sus intervenciones públicas, se apartó del texto en varias ocasiones para compartir anécdotas y opiniones personales, según AP.

Al ser preguntado por Vance sobre si encuentra tiempo para leer por placer mientras ocupa la presidencia, Trump respondió que la mayor parte de sus lecturas corresponden a la prensa.

"Normalmente leo historias sobre mí mismo", dijo Trump.

La grabación fue realizada a mediados de junio en el Despacho Oval, decorado para la ocasión con libros infantiles, un águila calva de peluche y un globo terráqueo construido con piezas de Lego.

.@SLOTUS Usha Vance: "Do you have any time to read for fun these days?"@POTUS: "So I end up reading mostly newspapers. I usually read stories about myself." pic.twitter.com/fXR2mEKZCN — The Post Millennial (@TPostMillennial) July 3, 2026

Comentarios sobre otros presidentes

Mientras avanzaba en la lectura, Trump hizo observaciones sobre varios de sus antecesores. Describió a Lyndon B. Johnson como un hombre de carácter fuerte y calificó a Ronald Reagan como una persona de gran valía. De John F. Kennedy dijo que era "el segundo presidente más atractivo", aunque evitó decir quién ocupaba el primer lugar, informó AP.

Sobre Richard Nixon comentó que "se metió en problemas, supongo", en alusión al escándalo Watergate que provocó su renuncia.

Al llegar a una ilustración de Herbert Hoover practicando el juego conocido como Hoover Ball, bromeó: "Eso le ha salido mejor que a la economía".

También aprovechó una imagen de Barack Obama jugando baloncesto para poner en duda sus habilidades deportivas y afirmó que, aunque su deporte favorito es el golf, "no participará en el Masters próximamente", de acuerdo con AP.

Respecto a Bill Clinton, cuya ilustración lo muestra corriendo por la pista de ejercicios de la Casa Blanca, Trump comentó:

"No creo que yo haga eso jamás".

No obstante, añadió que Clinton le cae "muy bien".

Habla de sí mismo y del nuevo salón de baile

El mandatario también aprovechó la lectura para hablar de proyectos en marcha en la Casa Blanca. Al observar una ilustración de John Quincy Adams nadando en el antiguo arroyo Tiber, señaló:

"Creo que estamos construyendo un hermoso salón de baile encima".

Más adelante, al ver una imagen de Gerald Ford nadando, reflexionó sobre su propia condición física. "No sé si me veo bien en traje de baño. Hace mucho que no uso uno".

Al referirse a William Howard Taft, considerado el presidente más corpulento de la historia del país, comentó entre risas: "Tengo que tener cuidado porque no quiero superar su historial. Y algo así sería posible si lo permitiera. Para todos los que me están viendo, cuídense mucho".

Mensaje por el Día de la Independencia

Al concluir la lectura, Usha Vance le pidió un mensaje para los niños con motivo del 4 de julio. Trump respondió con un comentario sobre la situación del país y reiteró uno de los lemas que ha marcado su carrera política.

"Tenemos un gran país. Tenemos un país que, en este momento, se encuentra en una situación delicada. Puede ir en una dirección u otra, lo entienden. Pero vamos a hacer que vaya en la otra. Y vamos a hacer que Estados Unidos sea más grande que nunca".