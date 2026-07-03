Leah Campos: "EE. UU. y República Dominicana están unidos por la convicción de defender la libertad"

La embajadora Leah Campos, el ministro consejero, Prashant Hemady; el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, destacó los lazos de amistad y los valores compartidos entre ambas naciones, durante la recepción oficial por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, celebrada la noche del jueves.

Las declaraciones de la diplomática fueron difundidas por la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes y un video del acto conmemorativo.

"Es tan especial que esta sea mi primera recepción del día de la Independencia como embajadora aquí en la República Dominicana, precisamente en este histórico 250 aniversario de los Estados Unidos de América", expresó Campos al dar la bienvenida a los invitados.

La embajadora afirmó que este aniversario representa "un hito histórico" que se celebra con alegría junto al pueblo dominicano, al considerar que ambas naciones comparten una misma convicción sobre el valor de la libertad.

"Estados Unidos y la República Dominicana están unidos no solo por la geografía y la amistad, sino por algo más fundamental: la convicción compartida de que vale la pena luchar por la libertad, vale la pena sacrificarse por ella y defenderla generación tras generación", manifestó.

¡Qué honor tan especial que esta sea mi primera recepción del Día de la Independencia como embajadora en la República Dominicana, precisamente en este histórico 250.o aniversario de los Estados Unidos de América! Un hito histórico que celebramos con gran alegría junto al pueblo... pic.twitter.com/LQ98u7ek2l — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) July 3, 2026

Mensaje de valentía

En la parte final de su discurso, Campos hizo referencia a Charles Carroll de Carrollton, uno de los firmantes de la declaración de Independencia de Estados Unidos, y expresó su deseo de que ese ejemplo de valentía inspire a quienes participaron en la celebración.

"Ojalá todos tengamos en nuestras vidas la valentía de Charles Carroll de Carrollton. Ojalá firmemos con valentía nuestros nombres y nuestras direcciones en defensa de la libertad", dijo.

La recepción se realizó como parte de las actividades previas al día de la Independencia de Estados Unidos, que se conmemora el 4 de julio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/captura-de-pantalla-2026-07-03-a-las-121241pm-71686663.png La embajadora Leah Campos junto a sus hijos; El ministro consejero, Prashant Hemady; el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje encabezaron la ceremonia oficial de la celebración de la Independencia de los Estados Unidos, un encuentro que reunió a representantes de distintos sectores. (FUENTE EXTERNA)

Presencia de líderes dominicanos

El evento contó con la presencia del presidente de República Dominicana, Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro consejero de la misión diplomática, Prashant Hemady; además de representantes de distintos sectores políticos de la República Dominicana.

Al compartir el evento en sus plataformas digitales, la Embajada estadounidense señaló que la celebración marcó el inicio de las actividades de "Freedom 250", una conmemoración dedicada a los 250 años de la independencia de Estados Unidos y a resaltar "los sólidos lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a Estados Unidos y la República Dominicana".