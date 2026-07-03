Incendio forestal en Colorado obliga a miles a evacuar; más de 160 estructuras fueron destruidas

Un avión arroja agua sobre el incendio en Aspen Acres, cerca de Colorado City. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio forestal que avanza sin control al suroeste de Denver ha obligado a la evacuación de miles de personas y ha destruido más de 160 estructuras en dos condados de Colorado, informaron este viernes las autoridades.

De acuerdo con la agencia AP, el incendio Aspen Acres es uno de los cerca de 40 grandes fuegos activos que afectan principalmente el oeste de Estados Unidos, impulsados por meses de sequía y una histórica escasez de nieve durante el invierno en varias zonas.

Las llamas se propagaron rápidamente durante la noche y consumieron unos 272 kilómetros cuadrados (105 millas cuadradas, sin que los equipos de emergencia lograran contener el incendio hasta el momento, según AP.

Para combatir el fuego, los bomberos extraen agua del embalse de Pueblo, mientras los vientos variables continúan favoreciendo la expansión de las llamas.

Evacuaciones masivas

La Oficina del Sheriff del Condado de Pueblo ordenó la evacuación de toda la localidad de Colorado City, una comunidad de aproximadamente 2,200 habitantes, así como de las comunidades de Beulah, Rye y San Isabel.

Según AP, unos 50 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados para reforzar los puestos de control en las carreteras de los condados de Custer y Pueblo.

Los militares también colaboran con los guardaparques estatales para mantener alejadas las embarcaciones de las operaciones de abastecimiento de agua que realizan los equipos de extinción.

Otros incendios activos

Mientras tanto, en la vertiente occidental de las Montañas Rocosas, los bomberos habían logrado contener cerca del 65 % del incendio Snyder, ubicado en la frontera entre Colorado y Utah, donde el pasado fin de semana murieron tres integrantes de un equipo Helitack y otros dos resultaron heridos tras quedar atrapados por las llamas, reportó AP.

En Utah, el incendio Cottonwood ya supera los 380 kilómetros cuadrados (147 millas cuadradas), mientras que el incendio Babylon ha consumido unos 344 kilómetros cuadrados (133 millas cuadradas), de acuerdo con la agencia.