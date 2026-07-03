Dos muertos y un herido tras tiroteo en centro comercial de los suburbios de Detroit

Centro comercial donde se registro un tiroteo en Dearborn, en Detroit, Michigan. ( FUENTE EXTERNA )

Un tiroteo entre dos grupos de jóvenes en un centro comercial de Dearborn, en los suburbios de Detroit, dejó dos personas muertas y una tercera herida la tarde del viernes, informaron las autoridades.

De acuerdo con la agencia AP, el incidente ocurrió en el centro comercial Fairlane Town Center y provocó escenas de pánico entre los clientes. Durante la estampida, una persona fue atropellada por un vehículo mientras intentaba escapar del lugar.

El jefe de la Policía de Dearborn, Issa Shahin, explicó que el tiroteo se originó tras un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes que se conocían previamente y coincidieron en el centro comercial.

Según Shahin, la pelea escaló hasta convertirse en un intercambio de disparos y miembros de ambos grupos portaban armas de fuego.

Una de las víctimas murió dentro del centro comercial y la otra falleció posteriormente en un hospital cercano. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el estado de la tercera persona herida de bala.

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Investigación en curso

AP informó que varias personas presuntamente vinculadas al altercado fueron trasladadas a la comisaría para ser interrogadas, aunque hasta el momento no se han realizado arrestos.

Tras el tiroteo, el centro comercial fue evacuado y permanecerá cerrado mientras continúan las investigaciones.

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas corriendo para ponerse a salvo tras escucharse los disparos.

El Fairlane Town Center alberga más de 125 tiendas y restaurantes, según su sitio web. Dearborn, donde ocurrió el hecho, es un suburbio ubicado a unos 15 kilómetros al oeste de Detroit y cuenta con una población superior a los 100,000 habitantes.

La Policía Estatal de Michigan confirmó que colabora en la investigación, de acuerdo con AP.