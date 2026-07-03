Viajero ocultó una granada en un frasco de mantequilla de maní en un aeropuerto de EE. UU.

Un viajero fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de Indianápolis tras intentar transportar dos granadas de humo activas en su equipaje documentado, una de ellas escondida dentro de un frasco de mantequilla de maní, informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Según reportó el New York Post, el inusual hallazgo ocurrió el mes pasado cuando el equipaje del pasajero fue seleccionado para una inspección adicional durante el proceso de revisión de seguridad.

El especialista de la TSA Michael Dunphy explicó que, tras retirar todos los objetos de la maleta, notó que solo aparecía una de las dos granadas detectadas inicialmente.

"Después de sacar todo el contenido de la maleta pensé: '¿No había dos granadas aquí?'. Tras una inspección más detallada, quedó claro que la segunda estaba dentro del frasco de mantequilla de maní. Fue una sorpresa", relató Dunphy en un comunicado de la agencia.

De acuerdo con la TSA, el pasajero —cuya identidad no fue revelada— dijo posteriormente al personal de la aerolínea que un amigo le había asegurado que podía pasar las granadas por los controles de seguridad si las escondía dentro de un frasco de mantequilla de maní.

Tras el descubrimiento, agentes de la policía aeroportuaria y un gerente de la aerolínea acudieron al lugar. Las autoridades no precisaron si el hombre fue arrestado o enfrentará cargos por el incidente.

Reacciones y advertencias

Dunphy calificó el caso como "la llamada más memorable" que ha recibido en los últimos años debido a lo inusual de la situación.

La TSA aprovechó el incidente para recordar a los viajeros que intentar ocultar artículos prohibidos durante los controles de seguridad solo puede derivar en consecuencias más severas.

"Intentar esconder un objeto prohibido solo traerá consecuencias más graves", advirtió la agencia.

El caso ocurre en medio de otros episodios curiosos registrados recientemente en aeropuertos estadounidenses relacionados con alimentos.

Según la TSA, algunos aficionados extranjeros que viajaron a Estados Unidos por la Copa Mundial han intentado abordar aviones con botellas grandes de aderezo ranch, por lo que la agencia reiteró que este tipo de productos deben transportarse en el equipaje facturado cuando superan los límites permitidos para líquidos.