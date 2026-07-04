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Independencia EE. UU.
Independencia EE. UU.

Buque dominicano participa en celebración del 250 aniversario de la independencia de EE. UU.

El buque forma parte del encuentro que reúne embarcaciones de distintas naciones en Nueva York

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    Buque dominicano participa en celebración del 250 aniversario de la independencia de EE. UU.
    Vista del Buque Escuela BE-01 "Almirante Juan Bautista Cambiaso", durante acto por la independencia de Estados Unidos (FUENTE EXTERNA)

    El Buque Escuela BE-01 "Almirante Juan Bautista Cambiaso", de la Armada de República Dominicana, participa este sábado en las actividades conmemorativas por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, como parte del encuentro naval internacional SAIL 4th 250, que se celebra en la ciudad de Nueva York.

    De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa, la presencia de la embarcación forma parte de las actividades que reúnen a buques de distintas naciones y representa los vínculos de cooperación y amistad entre la República Dominicana y Estados Unidos.

      

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    Infografía
    Vistazo del buque BE-01 "Almirante Juan Bautista Cambiaso" durante la noche (FUENTE EXTERNA)

    Objetivos de la travesía

    Durante su permanencia en Nueva York, el buque cumple una misión de representación institucional y de formación para los guardiamarinas que participan en el crucero de instrucción.

    • El ministerio explicó que esta travesía permite a los futuros oficiales complementar su preparación académica con experiencias de navegación y fortalecer habilidades de liderazgo, disciplina, trabajo en equipo y cooperación internacional.

    Asimismo, indicó que la participación de la Armada dominicana en este encuentro contribuye al fortalecimiento de las relaciones con marinas de países aliados y a la proyección del país en escenarios internacionales. 

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