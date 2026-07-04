El principal evento del 4 de julio en Washington es evacuado por amenaza de tormenta

Asistentes llegan al National Mall para un evento del Día de la Independencia en el 250 aniversario de Estados Unidos ( AP )

El multitudinario evento del 4 de julio en el National Mall de Washington fue evacuado este sábado debido a una fuerte tormenta que se aproximaba, informaron periodistas de la AFP.

Unas horas antes del discurso previsto del presidente Donald Trump, fuertes ráfagas de viento azotaron el lugar y relámpagos cruzaron el cielo, lo que llevó a las autoridades a ordenar a las personas presentes que buscaran refugio.

"Por su seguridad, se instruye a todos los asistentes a evacuar inmediatamente", anunciaron oficiales. La multitud empezó a dirigirse hacia las salidas para buscar cobijo en museos cercanos y edificios gubernamentales.

Pero pronto estalló el caos cuando parte del público creyó que el lugar se había sido reabierto. Algunos se abalanzaron hacia los controles de seguridad, gritando "¡A la carga!" o "¡Trump! ¡Trump!".

Caos en la evacuación

En otros puntos, las autoridades seguían intentando convencer a la gente de que se retirara.

"Cuando hay relámpagos a menos de tres millas (5 km), la evacuación es obligatoria", dijo un agente del Servicio Secreto a una familia.

Un grupo de más de 100 personas cerca del escenario se negó a irse, coreando "¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos!".

La policía, haciendo sonar silbatos, se abalanzó poco después sobre quienes se resistían, obligándolos a abandonar la zona.