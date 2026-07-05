Ocho personas, entre ellas cuatro niños, resultan heridas en tiroteo durante celebración del 4 de Julio en Brooklyn

La policia de Nueva York, durante un tiroteo. ( FUENTE EXTERNA )

Ocho personas, incluidos cuatro menores de edad, resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del sábado mientras se encontraban reunidas para disfrutar de los fuegos artificiales por la celebración del Día de la Independencia en el sector de Coney Island, en Brooklyn.

De acuerdo con el New York Post, el ataque ocurrió alrededor de las 10:35 de la noche frente a los apartamentos Seapark, ubicados en el 2930 de West 30th Street, cerca de Surf Avenue, a poca distancia del paseo marítimo donde minutos antes se había realizado un espectáculo de fuegos artificiales.

Tras recibir el reporte, agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Videos difundidos desde la escena muestran a varios oficiales cargando en brazos a algunos de los niños heridos para trasladarlos a las ambulancias.

"Cuando vi las cámaras de seguridad, observé a los policías corriendo con los niños en sus brazos", relató al New York Post un empleado de una tienda cercana. "Cuando salí, vi a un niño siendo llevado a la ambulancia y me dijeron que había cuatro menores heridos".

Hasta el momento, las autoridades no han determinado cuántos atacantes participaron ni el motivo del tiroteo. Sin embargo, residentes del área señalaron que el complejo de apartamentos donde ocurrió el incidente es conocido por episodios frecuentes de violencia.

"Es muy triste que no puedan divertirse sin que alguien termine disparando. Este edificio siempre está de fiesta y siempre tiene problemas", comentó una vecina identificada como Mackenzie.

Entre las víctimas se encuentran un hombre de 33 años y una mujer de 21 años, ambos con heridas de bala en el pecho; una mujer de 25 años; un adolescente de 14 años; un niño de 12 años y otro de 7 años, todos con impactos en las piernas o muslos; un hombre de 37 años con una herida en el hombro; y un niño de 6 años que recibió un disparo en el abdomen.

Estado de las víctimas

Las autoridades informaron que siete de los heridos se encuentran en condición estable, mientras que la mujer de 21 años permanece en estado crítico.

Todos los lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

La investigación continúa y, hasta el momento, no se han anunciado arrestos relacionados con el caso.