Unos pequeños incendios registrados la noche del 4 de julio durante el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy's sobre el East River provocaron momentos de preocupación entre los espectadores, luego de que las llamas fueran visibles cerca del Puente de Brooklyn.

Según informó el New York Post, videos captados por asistentes muestran columnas de humo y llamas en varias plataformas desde donde se lanzaba la pirotecnia, mientras los fuegos artificiales continuaban estallando alrededor de la estructura.

"Al principio pensé que era parte del espectáculo, pero luego tuve miedo de que explotara algo. Creí que el puente era de madera y me asusté", relató al New York Post Nearing Khoula, una turista francesa de 24 años que observaba el evento desde el paseo marítimo de Brooklyn.

Otro testigo, Mohamed Shaban, de 31 años y originario de Egipto, aseguró que el incendio comenzó siendo pequeño, pero aumentó de intensidad por algunos momentos.

"Empezó como un pequeño fuego y luego se hizo más grande. Había demasiado humo negro", comentó.

De acuerdo con una fuente familiarizada con la respuesta de emergencia, las llamas no afectaron la estructura del histórico Puente de Brooklyn, sino las plataformas temporales instaladas para el lanzamiento de los fuegos artificiales.

Respuesta oficial

La fuente precisó que el puente, de 143 años de antigüedad, permanece seguro y estructuralmente estable, descartando daños a la infraestructura.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que el fuego fue extinguido rápidamente con la intervención de dos unidades, y que los incendios quedaron completamente controlados en aproximadamente un minuto.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños significativos derivados del incidente.