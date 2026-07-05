Investigan 19 muertes presuntamente relacionadas con la ola de calor en Nueva Jersey

Imagen de archivo de personas tomando el sol en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva Jersey investigan al menos 19 muertes que podrían estar relacionadas con la intensa ola de calor que afecta al estado durante el fin de semana del 4 de julio, mientras las altas temperaturas continúan poniendo en riesgo a miles de residentes.

El comisionado del Departamento de Salud de Nueva Jersey, Dr. Raynard Washington, informó que los primeros casos comenzaron a registrarse desde el jueves y que muchas de las víctimas fueron encontradas en viviendas sin aire acondicionado.

"Empezamos a observar lo que creíamos que eran muertes relacionadas con el calor ya el jueves de esta semana. Muchas de estas personas fueron encontradas en hogares sin aire acondicionado", explicó el funcionario.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta y verificar con frecuencia el estado de adultos mayores, niños y personas que viven solas o carecen de sistemas adecuados de ventilación, considerados los grupos más vulnerables durante episodios de calor extremo.

Temperaturas extremas

La región metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey enfrentó una ola de calor histórica antes de las celebraciones del Día de la Independencia. En Central Park, la temperatura alcanzó los 100 grados Fahrenheit, igualando el récord para esa fecha y marcando la primera ocasión desde 2012 en que el emblemático parque supera esa cifra.

La combinación de calor extremo y alta humedad elevó la sensación térmica hasta los 110 grados Fahrenheit, obligando a miles de personas a buscar refugio del sol.

En la ciudad de Nueva York, el sistema de metro también registró temperaturas de entre 95 y 99 grados Fahrenheit en varias estaciones y líneas, con sensaciones térmicas superiores a los 100 grados.

Ante la alta demanda de electricidad, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los residentes ajustar sus aires acondicionados a 78 grados Fahrenheit, apagar luces y desconectar aparatos electrónicos que no estuvieran en uso para reducir la presión sobre la red eléctrica.

Impacto de las tormentas

Pese a las condiciones extremas, las autoridades sanitarias de la ciudad informaron que hasta el momento no se han confirmado fallecimientos directamente relacionados con la actual ola de calor. No obstante, recordaron que cada año cerca de 500 neoyorquinos mueren por enfermedades asociadas a las altas temperaturas.

El intenso calor también favoreció la formación de fuertes tormentas eléctricas que azotaron el área metropolitana el viernes, con vientos de hasta 60 millas por hora, provocando la caída de árboles, daños en el tendido eléctrico y cortes de energía.

En Nueva Jersey, varios vehículos quedaron atrapados por árboles derribados en los condados de Morris y Monmouth, mientras que en Queens más de 10,000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico.

Aunque las tormentas trajeron un breve descenso de las temperaturas, el sábado los termómetros volvieron a acercarse a los 100 grados Fahrenheit, manteniendo las alertas por calor extremo en la región.