Más de 24,000 dominicanos recibieron apoyo del Consulado en Madrid para regularizar su estatus en España

Más de 24,000 ciudadanos dominicanos lograron acogerse al proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España gracias a la orientación y asistencia gratuita brindada por el Consulado General de la República Dominicana en Madrid, informó el cónsul general, José Marte Piantini. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 24,000 ciudadanos dominicanos lograron acogerse al proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España gracias a la orientación y asistencia gratuita brindada por el Consulado General de la República Dominicana en Madrid, informó el cónsul general, José Marte Piantini.

El funcionario destacó mediante una nota de prensa que el acompañamiento ofrecido por la sede consular permitió que miles de dominicanos avanzaran en la regularización de su situación administrativa, cumpliendo con los requisitos establecidos por las autoridades españolas.

Entre las condiciones exigidas para acceder al proceso figuraban la acreditación de permanencia en España durante el período establecido, la presentación de documentación de identidad vigente y la demostración de vínculos laborales, familiares o sociales, además de otros requisitos contemplados en la normativa migratoria.

Apoyo del Consulado

Para facilitar el acceso a la información, el Consulado implementó desde el inicio de la jornada un plan de orientación gratuita que incluyó charlas informativas, asistencia personalizada y la contratación de abogados especializados en materia migratoria para brindar asesoría a los ciudadanos.

La labor no se limitó a la sede consular en Madrid. Las jornadas de orientación también se extendieron a otras ciudades españolas con una importante presencia de la comunidad dominicana, permitiendo que miles de personas recibieran apoyo sin necesidad de desplazarse hasta la capital.

El Consulado reconoció además la colaboración de la Fundación Bernarda Jiménez y de Pedro Álvarez, quienes contribuyeron en las labores de orientación y difusión de información durante el proceso.

Compromiso del Gobierno

Marte Piantini también resaltó el respaldo del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con quien, según indicó, mantuvo comunicación constante durante el desarrollo de esta iniciativa dirigida a proteger y asistir a los dominicanos residentes en España.

Finalmente, el Consulado General de la República Dominicana en Madrid reiteró su compromiso de continuar impulsando programas de orientación, asistencia y protección en favor de la diáspora dominicana en territorio español.