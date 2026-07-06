Fuertes lluvias e inundaciones amenazan a Nueva York; autoridades piden evitar desplazamientos

Unos peatones caminan por una acera inundada, el viernes 29 de septiembre de 2023, en el distrito neoyorquino de Brooklyn. ( ARCHIVO )

La ciudad de Nueva York y gran parte del área triestatal permanecen bajo vigilancia por inundaciones este lunes debido a un sistema de tormentas de lento desplazamiento que continúa dejando lluvias torrenciales tras varios días consecutivos de condiciones meteorológicas severas.

Los meteorólogos advierten que las precipitaciones podrían alcanzar intensidades de hasta 2 pulgadas por hora, con acumulados de hasta 6 pulgadas en zonas aisladas antes de que el sistema abandone la región.

Las autoridades alertan sobre un alto riesgo de inundaciones repentinas que podrían afectar carreteras, el sistema de transporte público y el suministro eléctrico.

Las lluvias llegan después de un tercer día consecutivo de tormentas que dejaron ráfagas de viento con fuerza de huracán en sectores de Long Island, provocando la caída de árboles y escombros que ahora podrían obstruir los desagües y agravar las inundaciones.

Ante la amenaza, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los residentes tomar precauciones y limitar sus desplazamientos.

Acciones oficiales

"Los trabajadores municipales están haciendo todo lo posible para prepararse ante esta tormenta: limpiando los sumideros, inspeccionando los vecindarios propensos a inundaciones, contactando a los neoyorquinos que viven en apartamentos en sótanos y desplegando equipos de respuesta de emergencia en los cinco distritos", expresó el alcalde en un comunicado difundido la noche del domingo.

We have opened more than 50 schools as additional overnight locations where New Yorkers can stay safe during the dangerous conditions.



Call 311 or visit https://t.co/kokJRoeOmX to find the site nearest you. https://t.co/Lrw8W37iNf — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 6, 2026

Mamdani también instó a la población a permanecer en interiores durante las lluvias más intensas y a prestar especial atención a los residentes de apartamentos en sótanos, considerados entre los más vulnerables durante eventos de inundación.

A través de sus redes sociales este lunes, el alcalde informó que la ciudad habilitó más de 50 escuelas como refugios temporales para que los neoyorquinos puedan resguardarse durante las peligrosas condiciones meteorológicas.

Un día antes, también pidió a la población limitar los viajes, permanecer bajo techo durante las tormentas y abandonar inmediatamente los apartamentos en sótanos si el agua comienza a subir.

Además, recordó que los residentes pueden localizar refugios disponibles llamando al 311 o reportar árboles caídos, alcantarillas obstruidas y otros riesgos no urgentes a esa misma línea, mientras que las emergencias deben notificarse al 911.

Las autoridades mantienen vigente la vigilancia por inundaciones en toda el área triestatal y advierten que las alertas podrían elevarse si las lluvias continúan intensificándose durante el resto de la jornada.

Entre las principales preocupaciones se encuentran posibles anegamientos en calles, interrupciones en el servicio del metro y condiciones peligrosas para los residentes de zonas bajas.