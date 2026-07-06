Acusan de asesinato a madre que atribuyó la muerte de sus gemelos a las vacunas

En esta imagen tomada de un video judicial, Andrea Shaw asiste a una audiencia judicial de forma remota por videoconferencia, el 2 de julio de 2026, en el Tribunal de Distrito del Condado de Payette en Payette, Idaho. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de Idaho que aseguró públicamente que sus hijos gemelos de 18 meses murieron tras recibir vacunas de rutina fue acusada de dos cargos de asesinato en primer grado, al ser señalada por las autoridades de haberlos asfixiado en mayo.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Payette y registros judiciales, un gran jurado presentó la acusación formal contra Andrea Shaw, de 23 años, el pasado 29 de junio.

Shaw fue arrestada por agentes de la policía de Boise y compareció ante un juez, quien le impuso una fianza de dos millones de dólares. De ser hallada culpable, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte, según la legislación estatal. Su próxima audiencia está prevista para el 14 de julio.

Antes de su arresto, Shaw participó en un programa por internet producido por Children's Health Defense, organización antivacunas fundada por Robert F. Kennedy Jr., donde afirmó que sus hijos fallecieron pocos días después de recibir vacunas contra la gripe, la hepatitis A y la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP). Kennedy dejó la presidencia de la organización en diciembre antes de incorporarse al Gobierno del presidente Donald Trump.

Los expertos médicos sostienen que esas vacunas son seguras y eficaces para los niños y continúan siendo recomendadas por las principales organizaciones médicas.

Implicaciones legales

Shaw también figura como demandante en una demanda presentada por Children's Health Defense y otras organizaciones contra la Academia Estadounidense de Pediatría, en la que se cuestiona la seguridad del calendario de vacunación infantil. La entidad médica solicitó al tribunal desestimar el caso y defendió que sus recomendaciones se basan en evidencia científica.

En marzo, un juez federal bloqueó temporalmente cambios impulsados por Kennedy en las directrices federales de vacunación infantil al considerar que, probablemente, no se siguieron los procedimientos legales correspondientes. La decisión permanece vigente mientras continúa el proceso judicial.