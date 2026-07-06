Comerciantes de Nueva York cuestionan plan de supermercados públicos de la administración Mamdani

Imagen de una bodega en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La propuesta de la administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de establecer una red de supermercados públicos continúa generando rechazo entre propietarios de bodegas y pequeños comercios, quienes temen que el proyecto afecte directamente sus negocios.

De acuerdo con el New York Post, representantes de bodegas de la ciudad participaron la semana pasada en una mesa redonda convocada por el Ayuntamiento para discutir la iniciativa.

Sin embargo, varios asistentes aseguraron que la reunión estuvo marcada por preguntas que calificaron como "intrusivas" sobre el funcionamiento de sus negocios, incluyendo cuáles son sus productos más vendidos y en qué artículos obtienen mayores márgenes de ganancia.

Según los comerciantes, se negaron a responder al considerar que se trataba de información confidencial y criticaron que las autoridades busquen ahora su opinión, cuando el plan ya está en marcha.

Reacción de comerciantes

El proyecto contempla la apertura de al menos un supermercado público en cada uno de los cinco distritos de la ciudad.

El primero abriría el próximo año en Hunts Point, en el Bronx, mientras que otra tienda propuesta para East Harlem, en el mercado de La Marqueta, tendría un costo estimado de 30 millones de dólares.

Las autoridades municipales sostienen que estos establecimientos no competirán directamente con los comercios existentes y que su objetivo es mejorar el acceso a alimentos asequibles.

La vicealcaldesa para la Justicia Económica, Julie Su, explicó que incluso se evalúa excluir algunos productos que actualmente representan una fuente importante de ingresos para las bodegas, con el fin de no afectar sus ventas.

No obstante, propietarios de pequeños negocios consideran que el plan sigue representando una amenaza, especialmente porque los supermercados públicos recibirían subsidios con fondos públicos para ofrecer precios más bajos, mientras que las bodegas operan con márgenes de ganancia de apenas entre un 2 % y un 3 % y enfrentan el aumento de costos como combustible, aranceles e impuestos sobre la propiedad.

Alternativas propuestas

Entre las alternativas que analiza la ciudad figura la posibilidad de que los supermercados públicos no cuenten con mostradores de delicatessen, donde normalmente se venden sándwiches, carnes frías, quesos y comidas preparadas, una medida que buscaría reducir el impacto sobre los negocios cercanos.

Pese a ello, líderes del sector aseguran que la administración aún no ha explicado con claridad cómo evitará que los nuevos establecimientos desplacen a los comercios tradicionales.

La ciudad también ha sostenido reuniones con organizaciones que representan a supermercados independientes y planea dialogar con nuevos grupos empresariales que ya preparan campañas para oponerse a la iniciativa.

Mientras continúan las conversaciones, propietarios de bodegas insisten en que el gobierno municipal debe ofrecer mayor transparencia sobre el alcance del proyecto antes de solicitar información comercial sensible.