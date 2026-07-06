Congresista republicano propone regularizar a inmigrantes con años de residencia en EE. UU.

El representante republicano por Florida, Carlos Giménez, instó a la administración del presidente Donald Trump a buscar una vía legal para regularizar la situación de inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las políticas de deportación.

Durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS News el día de ayer, Giménez afirmó que la política migratoria debe diferenciar entre personas con antecedentes criminales y quienes han construido su vida en el país durante décadas.

"Las personas que han estado aquí durante años, que trabajan y forman parte de la economía y de la comunidad, necesitamos encontrar una manera de normalizar su situación", expresó el legislador.

Según explicó, esta propuesta no implicaría necesariamente otorgar la ciudadanía estadounidense, sino crear un mecanismo que permita a estos inmigrantes obtener un estatus legal, pagar impuestos y vivir sin el temor constante de ser deportados.

Como parte de sus argumentos, Giménez citó el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), implementado en 2012 para proteger de la deportación a ciertos inmigrantes que llegaron al país cuando eran menores de edad y otorgarles autorización de trabajo renovable.

El congresista también hizo un llamado a demócratas y republicanos para retomar las negociaciones sobre una reforma migratoria. A su juicio, ambos partidos han tenido oportunidades para avanzar en una solución, pero no han logrado alcanzar un consenso.

"Tenemos que dejar de posponer esto. Tiene que suceder", afirmó, al reconocer que un eventual acuerdo probablemente requerirá concesiones de ambas partes.

Situación actual

Las declaraciones de Giménez se producen mientras la administración Trump mantiene una política de mayor presión sobre la inmigración irregular, con un incremento en los operativos y deportaciones de personas sin estatus legal.

En ese contexto, miles de inmigrantes que llevan años residiendo en Estados Unidos, muchos con familias y empleos estables, continúan enfrentando incertidumbre sobre su permanencia en el país.

Reacción oficial

La postura del legislador se suma a otras voces dentro del Partido Republicano que han planteado la necesidad de explorar alternativas para los inmigrantes de larga permanencia, en medio de un debate que continúa siendo uno de los temas más sensibles de la política estadounidense.