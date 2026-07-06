Embajada de EE. UU. aclara que una negativa de visa no impide volver a solicitarla

Fachada de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo recordó este lunes que una denegación de visa bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad no representa una prohibición permanente para obtener un visado estadounidense y que los solicitantes pueden presentar una nueva solicitud cuando consideren que cumplen con los requisitos.

La aclaración fue publicada en la más reciente edición de la columna "Pregúntale al Cónsul", que la misión diplomática difunde semanalmente a través de sus redes sociales.

Según explicó la embajada, una negativa bajo la sección 214(b) aplica únicamente a la solicitud evaluada en ese momento y no existe un proceso de apelación para esa decisión. Sin embargo, los interesados pueden volver a solicitar una visa en cualquier momento.

Requisitos para nueva solicitud

No obstante, los funcionarios consulares recomiendan esperar hasta que existan cambios significativos en las circunstancias del solicitante que puedan demostrar de forma clara su elegibilidad para recibir una visa de no inmigrante.

La representación diplomática recordó que durante cada entrevista consular se analiza cada caso de manera individual para determinar si la persona cumple con los requisitos establecidos para una visa de visitante temporal.

Compartimos la columna #PregúntelealCónsul de esta semana, titulada: Volver a solicitar una visa luego de un rechazo, disponible en https://t.co/0e2Hg0mWuS #TemasConsulares2026 pic.twitter.com/ItXwhONjb5 — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) July 6, 2026

Asimismo, reiteró la importancia de presentar una solicitud completa y con información veraz, ya que el Departamento de Estado mantiene estrictos controles de seguridad durante todo el proceso de emisión de visas.

Importancia de la intención de regreso

La embajada señaló que uno de los aspectos fundamentales que evalúan los oficiales consulares es que el solicitante demuestre su intención de regresar a su país de origen una vez concluya su visita temporal a Estados Unidos.

Finalmente, recomendó a quienes tengan previsto viajar planificar con suficiente anticipación, revisar los tiempos de espera para las entrevistas consulares y evaluar cuidadosamente si cuentan con nuevos elementos que respalden una futura solicitud de visa.