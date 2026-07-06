Fuertes lluvias provocan el colapso parcial del techo de una tienda en Nueva Jersey

Captura de video del colapso del techo de una tienda BJ's Wholesale Club en Ocean Township, Nueva Jersey. ( FUENTE EXTERNA )

Las intensas lluvias que pusieron fin a la ola de calor en el noreste de Estados Unidos provocaron el lunes el colapso parcial del techo de una tienda BJ's Wholesale Club en Ocean Township, Nueva Jersey, donde dos personas quedaron atrapadas brevemente entre los escombros, aunque no se reportaron heridos. Así lo informó la agencia AP.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Monmouth, el desplome ocurrió mientras el agua ingresaba al establecimiento. Imágenes del incidente muestran a un cliente, un carrito de compras y mesas con productos de panadería siendo arrastrados por la corriente.

Las precipitaciones torrenciales afectaron sectores de Nueva York, Filadelfia y Nueva Jersey, donde se registraron inundaciones en carreteras, comercios e incluso en un hospital, mientras una serie de tormentas atravesaba la región, según AP.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani, que el domingo había advertido sobre los riesgos del calor extremo y promovido el uso de piscinas y centros de climatización, pidió el lunes a los residentes abandonar de inmediato los apartamentos en sótanos si observaban que el nivel del agua comenzaba a subir.

Las inundaciones dejaron vehículos varados en distintas vías del norte de Nueva Jersey. "Nada demasiado grave. Nos tienen corriendo de un llamado a otro", comentó el capitán de la policía de Lakewood, Leroy Marshall.

Termina la ola de calor

Las tormentas rompieron la cúpula de calor que durante la semana pasada elevó las temperaturas a niveles récord en el noreste de Estados Unidos.

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, alcanzó el jueves una temperatura máxima histórica de 40 grados Celsius (104 °F). En varias zonas, las temperaturas nocturnas se mantuvieron por encima de los 26.7 °C (80 °F), dificultando que la población pudiera refrescarse incluso durante la noche.

El lunes, en contraste, la temperatura en LaGuardia descendió hasta situarse por debajo de los 21.1 °C (70 °F) debido a las lluvias.

Investigan muertes posiblemente relacionadas con el calor

Las autoridades de Nueva Jersey investigan al menos 29 fallecimientos registrados la semana pasada que podrían estar vinculados con las altas temperaturas. Las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 30 y los 80 años, fueron encontradas en calles o viviendas sin aire acondicionado.

El comisionado del Departamento de Salud de Nueva Jersey, Raynard Washington, indicó que será necesario completar autopsias y otras investigaciones antes de confirmar oficialmente si el calor fue la causa de esas muertes.

Mientras tanto, las tormentas también dejaron consecuencias en otros estados. En Michigan, dos niños de 8 y 12 años fueron encontrados muertos en un garaje tras sufrir una aparente intoxicación por monóxido de carbono de un generador utilizado durante un apagón ocasionado por el mal tiempo.

Según el portal PowerOutage.com, unas 370,000 personas permanecían sin servicio eléctrico en Estados Unidos, en su mayoría debido a los daños causados por las tormentas.