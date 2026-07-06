Gobierno de EE. UU. planea abrir centro de ICE para agilizar deportaciones de familias migrantes

El gobierno de Estados Unidos proyecta la apertura de una nueva instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Alexandria, Luisiana, con capacidad para 528 personas, con el objetivo de acelerar las deportaciones de familias migrantes y niños que viajan sin la compañía de un familiar adulto.

De acuerdo con registros obtenidos por la agencia AP, el centro funcionaría como un área de preparación donde los migrantes permanecerían hasta 72 horas mientras esperan sus vuelos de deportación.

La instalación estará ubicada junto al aeropuerto internacional de Alexandria lo que, según las autoridades, permitirá reducir los problemas logísticos relacionados con el traslado de familias y menores desde albergues y hogares de acogida hacia los aeropuertos de salida.

Preocupaciones sobre el nuevo centro

La iniciativa surge después de episodios como el ocurrido el año pasado, cuando un grupo de niños guatemaltecos fue trasladado de madrugada hacia Texas para ser deportado.

Un juez federal bloqueó finalmente esas deportaciones, pero el caso puso de manifiesto las dificultades que enfrentan las autoridades al no contar con un centro cercano a un aeropuerto para realizar los preparativos.

Aunque el ICE sostiene que la instalación será únicamente un área temporal y no un centro de detención tradicional, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes expresaron preocupación por la posibilidad de que los menores permanezcan allí durante semanas o incluso meses.

"Es una expansión del sistema de deportación de maneras que no hemos visto antes. Hay muchísimo que podría salir mal con esta instalación", afirmó Leecia Welch, asesora jurídica de la organización Children´s Rights, citada por AP.

Administración del centro

Según la legislación estadounidense, los menores no acompañados deben quedar bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que administra albergues y hogares de acogida. Sin embargo, esa agencia no participará en la operación del nuevo centro.

La instalación será administrada por la Fundación LaSalle Family, una organización sin fines de lucro vinculada a LaSalle Corrections, compañía que opera varias prisiones privadas y centros federales de detención migratoria en Estados Unidos. De acuerdo con funcionarios locales, el centro podría comenzar a operar en agosto.

Durante reuniones públicas, representantes del complejo aeroportuario señalaron que el proyecto busca facilitar el proceso para familias que acepten regresar voluntariamente a sus países de origen. No obstante, defensores de los inmigrantes sostienen que muchas personas toman esa decisión bajo presión o sin comprender plenamente sus opciones legales.

Documentos del ICE indican que quienes permanezcan en la instalación estarán bajo custodia de la agencia hasta que se concrete su salida del país. Asimismo, establecen que las familias podrán usar su propia ropa y que no deberán ser identificadas como "prisioneros" o "reclusos".

El nuevo centro estará ubicado junto a uno de los principales puntos de salida de vuelos de deportación del país. Según datos del proyecto ICE Flight Monitor, de Human Rights First, durante 2025 más de 4,400 vuelos relacionados con deportaciones de migrantes utilizaron el aeropuerto de Alexandria.

LaSalle Corrections también ha estado bajo escrutinio en los últimos meses.

Desde abril se reportaron dos muertes de personas detenidas en una instalación operada por la empresa y, en junio, una inspección de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional determinó que otro de sus centros incumplía normas relacionadas con salud, seguridad, atención médica, alimentación y uso de la fuerza.