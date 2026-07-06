Identifican a dominicano que murió baleado en Massachusetts; era empleado municipal

Xavier Bautista, un hombre de origen dominicano de 32 años que trabajaba para el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Cambridge, Massachusetts, murió tras recibir un disparo la madrugada del 4 de julio mientras se encontraba fuera de servicio, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Middlesex, alrededor de las 5:30 de la mañana los servicios de emergencia recibieron una llamada que alertaba sobre una persona tendida en el suelo cerca de la intersección de Broadway y Norfolk Street, a pocos metros de Sennott Park. Al llegar al lugar, los equipos de rescate confirmaron el fallecimiento de Bautista, quien presentaba una herida de bala.

Los investigadores creen que Bautista fue atacado poco antes de las 4:30 de la madrugada. Una hora después, un peatón encontró el cuerpo y llamó al 9-1-1. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre arrestos ni han determinado el motivo del crimen, según informó Telemundo.

Reacción oficial

La alcaldesa de Cambridge, Sumbul Siddiqui, y el administrador municipal, Yi-An Huang, lamentaron la muerte del empleado en un comunicado conjunto.

"Xavier Bautista era un compañero muy apreciado y una persona querida por su familia y amigos. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a quienes lo conocieron y lo quisieron. Es una pérdida enorme; toda nuestra ciudad se une al duelo de su familia, amigos y compañeros de trabajo", expresó el documento.

Las autoridades municipales también reiteraron que "la violencia armada no tiene cabida" en la comunidad y aseguraron que colaborarán con la investigación para esclarecer el caso.

Contexto familiar

Familiares de Bautista informaron a NBC10 Boston que residía en Rhode Island junto a su pareja y su hijo de cinco años. Había viajado a Cambridge para cumplir una jornada laboral durante el fin de semana festivo y se hospedaba en la vivienda de su madre, ubicada en la misma calle donde fue hallado sin vida.

"Tenía que trabajar esta mañana y alguien decidió matarlo. Necesitamos justicia. Eso es lo que queremos: justicia", expresó su madre a través de una traducción realizada por una tía de la víctima.

Un memorial con velas fue instalado cerca del lugar del crimen, donde familiares y allegados realizaron una oración la noche del sábado.

La investigación continúa a cargo del Departamento de Policía de Cambridge, la Fiscalía del Condado de Middlesex y detectives de la Policía Estatal de Massachusetts. Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que tenga información para ayudar a esclarecer el homicidio.