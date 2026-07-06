Juez rechaza aplicar indultos de Trump a acusado de colocar bombas caseras antes del asalto al Capitolio

Un juez federal determinó que los indultos masivos concedidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 no benefician a un hombre acusado de colocar bombas caseras cerca de las sedes de los partidos Demócrata y Republicano la víspera de los disturbios.

De acuerdo con la agencia AP, el juez federal Amir Ali rechazó desestimar el caso contra Brian J. Cole Jr., al concluir que los indultos emitidos por Trump se aplicaban únicamente a personas condenadas o procesadas por delitos relacionados con el ataque al Capitolio. Cole no enfrentaba cargos cuando fueron otorgados.

Trump firmó los indultos el primer día de su segundo mandato, beneficiando a más de 1,500 personas acusadas por su participación en los disturbios del 6 de enero, una medida que puso fin a la mayor investigación criminal emprendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Detalles del caso

Cole fue arrestado casi un año después de la emisión de esos indultos. La Fiscalía sostiene que colocó dos bombas caseras frente a las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata en Washington la noche del 5 de enero de 2021. Los artefactos fueron localizados y desactivados antes de explotar.

Según los fiscales, el acusado confesó a agentes del FBI que se había sentido influenciado por teorías conspirativas sobre las elecciones presidenciales de 2020 y que "algo se rompió dentro de él". La investigación también lo vinculó al caso mediante registros telefónicos y otras evidencias.

La defensa argumentó que las acciones atribuidas a Cole estaban "inextricablemente vinculadas" a los acontecimientos del 6 de enero, por lo que debía quedar protegido por el indulto presidencial. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que la proclamación de Trump solo alcanza a quienes fueron acusados o condenados por delitos relacionados con el asalto al Capitolio.

Cole deberá comparecer nuevamente ante el tribunal este miércoles en una audiencia sobre el estado del proceso. Hasta el momento no se ha fijado una fecha para el juicio.