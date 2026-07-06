Planned Parenthood reanuda la facturación a Medicaid tras casi un año de suspensión

Foto de un celular con la página web de Medicaid abierta. ( FUENTE EXTERNA )

Planned Parenthood y otros dos proveedores de servicios de salud reproductiva reanudaron la facturación al programa Medicaid por servicios distintos al aborto, luego de que la suspensión de esos reembolsos se mantuviera durante la mayor parte del último año, de acuerdo a un reportaje de la agencia AP.

Reanudación de facturación

La medida fue posible desde el domingo, después de que expirara la restricción impuesta por una ley de impuestos y políticas públicas promulgada durante la administración del presidente Donald Trump.

Según Planned Parenthood, la suspensión de los reembolsos obligó al cierre de cerca de 30 de sus aproximadamente 600 clínicas en Estados Unidos y redujo la prestación de servicios como pruebas de detección de cáncer de mama, exámenes de infecciones de transmisión sexual y acceso a métodos anticonceptivos.

Impacto en clínicas

La organización sostiene que la disminución de los fondos también afectó el acceso a la atención médica de pacientes de bajos ingresos, especialmente en comunidades con pocas opciones de servicios sanitarios.

No obstante, la reanudación de la facturación no implica el restablecimiento inmediato de todos los servicios. Algunas clínicas cerradas durante el período de suspensión permanecerán fuera de operación debido a las dificultades financieras y a la incertidumbre sobre futuras decisiones del Gobierno federal.

En Arizona, una filial de Planned Parenthood anunció la ampliación de sus horarios de atención y de los servicios de telemedicina tras recuperar el acceso a los reembolsos de Medicaid. En contraste, organizaciones como Maine Family Planning informaron que no prevén reabrir centros de atención primaria que fueron clausurados.

El debate político sobre la financiación de Planned Parenthood continúa. Organizaciones contrarias al aborto instaron al Congreso a volver a retirar los reembolsos de Medicaid para la entidad, mientras que la organización sostiene que esos fondos son esenciales para garantizar el acceso a servicios de salud preventiva de millones de pacientes de bajos ingresos.

Reacciones políticas