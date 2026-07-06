Tormentas paralizan operaciones en aeropuertos de Nueva York con cientos de vuelos cancelados

Las fuertes tormentas que afectan al noreste de Estados Unidos provocaron este lunes importantes interrupciones en las operaciones de los principales aeropuertos del área de Nueva York, con suspensión temporal de vuelos, cientos de retrasos y decenas de cancelaciones.

La Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration) informó que suspendió los vuelos con destino a los aeropuertos Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), Aeropuerto Internacional Newark Liberty y Aeropuerto LaGuardia debido a las tormentas eléctricas que afectan la región.

De acuerdo con Univision, la agencia advirtió que las restricciones podrían extenderse dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Según la plataforma FlightAware, hasta las 11:00 de la mañana de este lunes el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy acumulaba 162 vuelos retrasados y 78 cancelados. En Newark Liberty se reportaban 13 vuelos con demora y 61 cancelaciones, mientras que LaGuardia registraba las mayores afectaciones, con 172 vuelos retrasados y 155 cancelados.

Las autoridades indicaron que las cifras podrían aumentar a lo largo del día si persisten las tormentas.

Situación actual

El sistema meteorológico que atraviesa el noreste del país también ha provocado fuertes ráfagas de viento. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, algunas zonas registraron vientos superiores a las 75 millas por hora, condiciones que dificultan las maniobras de despegue y aterrizaje.

Además, los pronósticos prevén entre 2 y 4 pulgadas adicionales de lluvia en el área de Nueva York entre este lunes y la mañana del martes, manteniendo elevado el riesgo de nuevas interrupciones tanto en el transporte aéreo como terrestre.

Medidas anunciadas

Ante esta situación, varias aerolíneas activaron políticas especiales para permitir a los pasajeros realizar cambios de itinerario sin los cargos habituales debido a las condiciones climáticas.

Las autoridades recomendaron a los viajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con sus aerolíneas antes de salir hacia el aeropuerto, ya que continúan registrándose modificaciones en los horarios de salida y llegada.

La ciudad de Nueva York también mantiene alertas por riesgo de inundaciones repentinas, con la posibilidad de afectaciones en carreteras, accesos a los aeropuertos y el sistema de transporte público, por lo que se exhortó a la población a mantenerse informada y prever retrasos durante el resto de la jornada