Aerolíneas de EE. UU. apuestan por pasajeros premium y amplían la brecha con la clase económica

Un avión de American Airlines recorre una pista de aeropuerto en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Las principales aerolíneas estadounidenses están rediseñando sus estrategias para atraer a pasajeros dispuestos a pagar más por comodidad y exclusividad, una tendencia que ha transformado la experiencia de viaje y ampliado la diferencia entre las cabinas premium y la clase económica.

Según informó la agencia AP, compañías como Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines han incrementado la oferta de asientos de primera clase, clase ejecutiva y económica premium, al considerar que este segmento genera mayores ingresos y márgenes de beneficio que los boletos de menor costo.

"No podemos ganar ofreciendo lo más barato. Tenemos que ganar ofreciendo lo mejor", afirmó el director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, al explicar la estrategia de la compañía.

El cambio comenzó antes de la pandemia, pero se consolidó cuando los viajes de ocio reemplazaron parte de la demanda del segmento corporativo. Según analistas del sector, muchos viajeros demostraron estar dispuestos a pagar más por mayor espacio, privacidad y servicios exclusivos.

Nuevas ofertas de servicios

Como parte de esa apuesta, las aerolíneas han renovado sus salas VIP, ampliado las cabinas premium e incorporado servicios como menús diseñados por chefs, bebidas de alta gama, productos de cuidado personal de lujo y compartimentos privados en vuelos de larga distancia, de acuerdo con AP.

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Delta informó que casi la mitad de la cabina de sus nuevos aviones Airbus A350-1000, que comenzarán a incorporarse en 2027, estará destinada a asientos premium. Por su parte, American Airlines prevé aumentar en un 50 % la capacidad de estas cabinas antes de finalizar la década.

Impacto en clase económica

Mientras tanto, los pasajeros de clase económica enfrentan un escenario diferente. El incremento de los costos del combustible y la expansión de los cargos adicionales por equipaje, selección de asientos y cambios de itinerario han elevado el costo real de los boletos más baratos.

La asesora de viajes Mary Auteri señaló que muchos clientes descubren que las tarifas promocionales dejan de ser económicas cuando agregan servicios básicos.

Según expertos del sector, esta diferencia hace que los viajeros con mayor poder adquisitivo absorban con facilidad esos costos, mientras que para quienes tienen presupuestos ajustados pueden significar la diferencia entre viajar o cancelar sus planes.

Uno de los ejemplos citados fue el de un grupo de jóvenes que buscaba viajar a Punta Cana. Aunque encontraron boletos más baratos, comprobaron que las tarifas no incluían equipaje, selección de asiento ni cambios, por lo que el costo final superó su presupuesto