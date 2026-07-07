Gasto en combustible de las aerolíneas de EE. UU. supera los US$6,600 millones en mayo

Un avión de American Eagle está estacionado en una puerta de embarque del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en Arlington, Virginia, el 29 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las aerolíneas estadounidenses gastaron 6,660 millones de dólares en combustible para aviones durante mayo, el segundo mes consecutivo en que ese desembolso supera los 6,000 millones de dólares, según datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas de Transporte.

La cifra representa un incremento del 84 % respecto a mayo del año pasado y supera los 6,470 millones de dólares registrados en abril.

El aumento del gasto respondió principalmente al mayor precio del combustible y no a un incremento en el consumo. En mayo, las aerolíneas utilizaron 1,627 millones de galones, un 0.6 % menos que en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con la agencia AP, el precio promedio pagado por las compañías fue de 4.09 dólares por galón, ligeramente por debajo de los 4.11 dólares registrados en abril, pero muy por encima de los 2.21 dólares por galón pagados un año antes.

El combustible continúa siendo uno de los principales costos operativos para las aerolíneas, que en los últimos meses han respondido al aumento de los precios con ajustes en las tarifas, reducción de rutas y cambios en la programación de vuelos.

Aumento de costos energéticos

El alza de los costos energéticos se produjo tras las tensiones en Oriente Medio, que afectaron el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el comercio de petróleo.

Aunque los precios han disminuido desde los máximos alcanzados en la primavera tras un alto el fuego provisional entre Estados Unidos e Irán, la incertidumbre geopolítica persiste.

El próximo viernes, Delta Air Lines dará inicio a la temporada de resultados financieros de las principales aerolíneas del país. Se espera que sus ejecutivos expliquen cómo la reciente caída de los precios del combustible podría influir en el desempeño del sector durante los próximos meses.