Excandidato demócrata a la gobernación de Florida es arrestado por presunta posesión de drogas

El exalcalde de Tallahassee y excandidato demócrata a la gobernación de Florida, Andrew Gillum, fue arrestado en Alabama por presunta posesión de marihuana y metanfetamina, luego de que la policía detuviera el vehículo en el que viajaba por conducir de forma errática.

Gillum, de 46 años, fue detenido el 2 de julio en la ciudad de Daphne, ubicada en la costa del Golfo de Alabama, al este de Mobile, informó el Departamento de Policía local.

De acuerdo con las autoridades, fue acusado de posesión de marihuana y de posesión ilegal de una sustancia controlada. Registros de la cárcel indican que recuperó su libertad al día siguiente, según reportó la agencia AP.

Según la Policía de Daphne, los agentes detuvieron el vehículo alrededor de las 10:45 de la noche y realizaron una inspección tras observar una pipa de vidrio sobre la consola central. Durante el registro encontraron varios cigarrillos de marihuana y tres paquetes con una sustancia que dio positivo a metanfetamina en una prueba preliminar.

Hasta el momento, los registros judiciales del caso no estaban disponibles y no se había identificado un abogado que representara al exfuncionario. La fiscalía local tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Gillum fue alcalde de Tallahassee entre 2014 y 2018 y ese mismo año estuvo cerca de convertirse en el primer gobernador afroestadounidense de Florida, al perder las elecciones frente al republicano Ron DeSantis por menos de un punto porcentual y alrededor de 34,000 votos.

Problemas legales previos

El arresto representa un nuevo episodio en la serie de problemas legales que ha enfrentado el político demócrata durante los últimos años.

En 2020, Gillum fue encontrado en una habitación de hotel en Miami Beach junto a un hombre que había sufrido una aparente sobredosis de drogas. La policía informó entonces que el exalcalde se encontraba bajo los efectos del alcohol y no estaba en condiciones de explicar lo ocurrido.

El hombre sobrevivió y ninguna persona fue acusada por ese incidente.

Tras ese episodio, Gillum se retiró temporalmente de la vida pública para recibir tratamiento por abuso de alcohol y depresión. Meses después reconoció públicamente que parte de su proceso de recuperación consistía en superar el sentimiento de vergüenza derivado de esos acontecimientos.

Posteriormente, en 2022, fue acusado por fiscales federales de conspiración y fraude electrónico por presuntamente desviar decenas de miles de dólares de contribuciones de campaña para uso personal mediante terceros.

El juicio concluyó en 2023 con un jurado sin veredicto sobre esos cargos y con su absolución por las acusaciones de haber mentido a agentes encubiertos del FBI durante una investigación relacionada con un viaje realizado a Nueva York en 2016, cuyos gastos fueron cubiertos por personas que se hicieron pasar por desarrolladores inmobiliarios.