Arrestan en Florida a dominicano buscado por tráfico de armas durante trámite de ciudadanía

Un hombre con unas esposas en las manos. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) informó el lunes que un ciudadano dominicano, presuntamente vinculado a una organización criminal y buscado por tráfico internacional de armas de fuego, fue arrestado luego de que solicitara la ciudadanía estadounidense ocultando información sobre una orden de captura federal vigente.

A través de una publicación en la red social X, la agencia explicó que el hombre presentó una solicitud de naturalización sin revelar que era requerido por las autoridades por delitos relacionados con el tráfico internacional de armas.

Según Uscis, el caso fue detectado por su equipo de investigación en Orlando, Florida, que durante el proceso de revisión de la solicitud descubrió que el solicitante tenía una orden de arresto federal activa.

Acciones oficiales

Tras confirmar la información, la agencia notificó de inmediato al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos agentes ejecutaron el arresto del sospechoso.

ARRESTED: A Dominican gang member wanted for international firearms trafficking applied for U.S. citizenship—omitting information pertaining to his warrant.



Our team in Orlando, FL uncovered his active federal warrant and contacted @ICEgov for immediate arrest. pic.twitter.com/owco2NtC3s — USCIS (@USCIS) July 6, 2026

"Un miembro de una pandilla dominicana buscado por tráfico internacional de armas de fuego solicitó la ciudadanía estadounidense, omitiendo información relacionada con su orden de captura. Nuestro equipo en Orlando descubrió la orden federal activa y contactó a ICE para su arresto inmediato", señaló Uscis en su publicación.

La agencia no reveló la identidad del detenido, el nombre de la organización criminal a la que presuntamente pertenece no ofreció detalles sobre los cargos específicos que enfrenta o el estado actual del proceso judicial.