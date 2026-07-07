Exalcalde de Jackson, Mississippi, se declara culpable en caso de sobornos

El alcalde de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, escucha la reunión semanal del Consejo Municipal de Jackson en el ayuntamiento de Jackson, Mississippi, el martes 19 de noviembre de 2024. ( FUENTE EXTERNA )

El exalcalde de Jackson, Mississippi, Chokwe Antar Lumumba, y el expresidente del Concejo Municipal, Aaron Banks, se declararon culpables de un cargo de conspiración en un caso de sobornos, una semana antes del inicio del juicio en su contra, según informó la agencia AP.

Las declaraciones de culpabilidad se produjeron días después de que la fiscal del condado de Hinds, Jody Owens, también admitiera su responsabilidad en el caso y renunciara a su cargo. Los tres son miembros del Partido Demócrata.

Según la acusación presentada en noviembre de 2024, Owens recibió al menos 115,000 dólares de dos agentes del FBI que se hicieron pasar por promotores inmobiliarios.

Detalles del soborno

De acuerdo con la Fiscalía, parte de ese dinero fue utilizado para pagar más de 80,000 dólares en sobornos a Lumumba, Banks y la exvicepresidenta del Concejo Municipal, Angelique Lee, a cambio de facilitar la aprobación de un proyecto urbanístico.

Lee y el empresario Sherik Marve Smith, familiar de Owens, ya se habían declarado culpables de cargos relacionados con el esquema de corrupción.

Lumumba, Banks y Owens enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión. Sus audiencias de sentencia fueron fijadas para el próximo 15 de octubre.

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Antes de admitir su culpabilidad, Lumumba había calificado las acusaciones como una persecución política. El exalcalde perdió su intento de reelección el año pasado.

Reacciones y consecuencias

Por su parte, la Conferencia Nacional de Abogados Negros, que ha respaldado a Lumumba durante el proceso, expresó preocupación por lo que considera un posible trato desigual hacia funcionarios electos afroestadounidenses y anunció que solicitará al juez tomar en cuenta la trayectoria comunitaria del exalcalde al momento de dictar sentencia.