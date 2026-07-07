Suspensiones de vuelos en NY tras tormentas afectan ligeramente las operaciones hacia RD

Aunque las intensas tormentas que azotaron el noreste de Estados Unidos comenzaron a disiparse desde la noche del lunes, los principales aeropuertos de Nueva York continúan registrando este martes demoras y cancelaciones como consecuencia del mal tiempo que afectó la región durante las últimas horas.

Las intensas lluvias del lunes obligaron a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender temporalmente los vuelos con destino a los aeropuertos John F. Kennedy (JFK), Newark Liberty (EWR) y LaGuardia (LGA) debido a las tormentas eléctricas, provocando cientos de retrasos y decenas de cancelaciones.

Entre las operaciones afectadas este martes figura un vuelo de JetBlue con destino a Punta Cana desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), que fue cancelado. También fue cancelado un vuelo de JetBlue entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y Puerto Plata, comercializado en código compartido por Qatar Airways.

Asimismo, un vuelo de Delta Airlines y otro de JetBlue registran demoras durante la jornada de este martes, mientras que dos vuelos de Arajet que operan desde Newark presentan retrasos, todos con destino a Santo Domingo.

Las afectaciones se suman a las registradas el lunes, cuando un vuelo de Delta Airlines fue cancelado y otro de JetBlue también tuvo que suspender su operación.

Además, dos vuelos con salida desde el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros, y destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), uno operado por JetBlue y otro por Qatar Airways, fueron cancelados debido a las condiciones meteorológicas.

A estos se sumó la cancelación de otro vuelo de JetBlue con destino al Aeropuerto LaGuardia (LGA).

Incidentes y alertas

Las tormentas que pusieron fin a la reciente ola de calor también provocaron incidentes en otros puntos del noreste.

De acuerdo con la agencia AP, parte del techo de una tienda BJ's Wholesale Club, en Ocean Township, Nueva Jersey, colapsó debido a las intensas lluvias. Dos personas quedaron atrapadas brevemente entre los escombros, aunque ninguna resultó herida.

Durante la jornada del lunes también se emitieron alertas de inundaciones en varias zonas de la región, incluyendo sectores de Manhattan y áreas cercanas a Washington, mientras las autoridades instaban a la población a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

Se recomienda a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya que las operaciones aéreas podrían seguir registrando ajustes mientras los aeropuertos normalizan sus itinerarios tras el paso del sistema de tormentas.