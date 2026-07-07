Despliegue de Guardia Nacional en Washington enfrenta rechazo de estados demócratas

Miembros de la Guardia Nacional caminan junto al Estanque Reflectante de Washington este martes 7 de julio de 202. ( FUENTE EXTERNA )

El despliegue de miembros de la Guardia Nacional de estados gobernados por demócratas en Washington D. C. para las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos ha generado críticas de organizaciones civiles, que cuestionan que esas tropas puedan estar siendo utilizadas para reforzar el operativo de seguridad impulsado por la administración del presidente Donald Trump.

Despliegue militar

De acuerdo con la agencia AP, las críticas se producen en medio del despliegue de unos 5,000 efectivos de la Guardia Nacional en la capital estadounidense, una cifra superior a la habitual y que responde tanto a los eventos conmemorativos como al operativo de seguridad que permanece activo desde agosto de 2025.

Una coalición de organizaciones de derechos civiles, laborales y centros de estudios solicitó este martes a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, retirar a los miembros de la Guardia Nacional enviados por ese estado, al considerar que podrían estar siendo utilizados para funciones policiales ajenas a la misión original.

"Presidentes anteriores han solicitado asistencia de la Guardia Nacional de otros estados durante eventos importantes en Washington D. C., pero no hay nada normal en la forma en que el presidente Trump ha utilizado a la Guardia Nacional en la capital del país", señalaron las organizaciones en una carta.

Reacciones oficiales

La administración Trump activó el despliegue permanente de la Guardia Nacional en Washington tras declarar una emergencia por el aumento de la delincuencia. Desde entonces, los militares han apoyado labores de seguridad, respuesta a emergencias y otras tareas en coordinación con las autoridades locales.

Durante las celebraciones del 250 aniversario, estados como Michigan y Minnesota enviaron contingentes adicionales.

Sin embargo, Minnesota anunció que retirará a sus efectivos antes de la fecha prevista, mientras que Whitmer advirtió que pondrá fin al despliegue de las tropas de Michigan si se confirma que participan en operaciones de vigilancia o control policial fuera del operativo de seguridad de las festividades.

"No he desplegado, ni desplegaré, a la Guardia Nacional de Michigan para apoyar la misión 'DC Safe and Beautiful'", afirmó Whitmer en una carta dirigida al comandante de la Guardia Nacional del estado.

La controversia ha reavivado el debate sobre el alcance del uso de la Guardia Nacional en la capital estadounidense y el papel de los gobernadores estatales en la autorización de estos despliegues.