Edificio en construcción en Manhattan continúa inestable tras deformación de columnas

Edificio en amenaza de colapso en Manhattan. ( FUENTE EXTERNA )

Un edificio de gran altura en construcción en Manhattan continuaba inestable este martes luego de que se detectaran columnas deformadas y pisos hundidos, una situación que mantiene el riesgo de un colapso parcial y obligó a evacuar la torre y varias edificaciones cercanas, informaron las autoridades de la ciudad de Nueva York.

El inmueble, antigua sede mundial de la farmacéutica Pfizer y actualmente en proceso de conversión en un complejo de apartamentos de lujo, permanece bajo vigilancia mientras ingenieros y funcionarios municipales trabajan en un plan para estabilizar la estructura antes de iniciar las reparaciones.

Las autoridades utilizan drones para inspeccionar el edificio sin exponer al personal al riesgo. Entre las edificaciones evacuadas figura una escuela con unos 400 estudiantes. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, según indicó la agencia AP.

El comisionado del Departamento de Edificios, Ahmed Tigani, informó que dos columnas presentaron deformaciones en los pisos 21 y 22, mientras que los niveles comprendidos entre los pisos 21 y 26 muestran hundimientos.

Medidas anunciadas

El jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, John Esposito, explicó que, debido al diseño de la estructura de acero, un eventual fallo no provocaría el colapso total del edificio, sino uno localizado.

Como parte de las labores de emergencia, los ingenieros instalarán vigas y columnas temporales para reforzar la estructura. Solo cuando el edificio sea considerado seguro podrán comenzar las reparaciones.

Situación actual

La torre, ubicada cerca de la estación Grand Central y del edificio Chrysler, forma parte de un proyecto que contempla la construcción de más de 1,600 apartamentos, considerado uno de los mayores procesos de reconversión de oficinas en viviendas en la ciudad.