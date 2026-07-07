Mamdani lanza canal de noticias de WhatsApp en español llamado "El Chisme de Nueva York"

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

La administración del alcalde Zohran Mamdani puso en marcha el seis de julio, "El chisme oficial NYC", una nueva iniciativa de comunicación en español que busca mantener informada a la comunidad hispana sobre programas, servicios y anuncios del gobierno municipal a través de WhatsApp e Instagram.

El proyecto surge con el objetivo de reducir las barreras de acceso a la información que enfrentan miles de residentes hispanohablantes en la ciudad, especialmente inmigrantes y familias que no dominan el inglés.

A partir de ahora, la Alcaldía enviará actualizaciones oficiales cada miércoles por la mañana mediante WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas por la comunidad latina.

Además, la administración relanzó su cuenta oficial de Instagram en español, donde se concentrará información de distintas agencias municipales para facilitar el acceso a recursos relacionados con vivienda, servicios públicos, actividades culturales, beneficios comunitarios y anuncios de emergencia.

"Todo neoyorquino merece saber qué hace la ciudad por ellos, en el idioma que habla en casa. Y los neoyorquinos de habla hispana ya utilizan Instagram y WhatsApp a diario, así que por ahí es por donde les llegaremos", afirmó Mamdani en declaraciones ofrecidas en exclusiva a El Diario NY.

Objetivos de la iniciativa

El alcalde explicó que la iniciativa pretende centralizar la información gubernamental en un solo espacio, evitando que los residentes tengan que consultar múltiples agencias para enterarse de los programas disponibles.

"En lugar de pedir a la gente que navegue por una docena de agencias municipales distintas, estamos reuniendo toda la información en un solo lugar y en español. El Ayuntamiento no debería ser algo que uno tenga que salir a buscar; debería llegar hasta ti con actualizaciones sobre vivienda, servicios públicos, eventos culturales y los recursos que tu familia necesita, todo en el idioma que conoces y en el que confías", expresó.

La nueva plataforma también ofrecerá explicaciones sencillas sobre políticas locales, anuncios de servicio público, transmisiones en vivo con funcionarios municipales y recursos relacionados con inmigración, un tema que cobra especial relevancia en medio de la incertidumbre que viven muchas familias en los cinco condados.

Reacciones de la comunidad

La iniciativa fue bien recibida por residentes hispanos como Berenice González, quien consideró que concentrar la información en español facilitará el acceso a los servicios municipales.

"Esa idea gusta mucho, porque va a sernos de mucha ayuda, especialmente a familias latinas donde hay padres como yo que no hablamos inglés. Ojalá nos expliquen bien todo para poder beneficiarnos al máximo", comentó.

González también manifestó su deseo de que Mamdani incorpore el español en sus mensajes públicos y conferencias, recordando que durante la campaña demostró tener dominio del idioma.

Con este lanzamiento, la Alcaldía busca fortalecer la comunicación directa con una comunidad que representa cerca del 30 % de la población de la ciudad y garantizar que la información sobre los servicios municipales llegue de forma más rápida y accesible a los hogares hispanos.