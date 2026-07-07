Muere a los 99 años George E. Johnson Sr., pionero de la industria del cuidado del cabello afroamericano

George E. Johnson Sr., empresario considerado un pionero de la industria del cuidado del cabello para la comunidad afroamericana y fundador de Johnson Products, falleció este lunes a los 99 años en su residencia del centro de Chicago, informó su familia. ( FUENTE EXTERNA )

George E. Johnson Sr., empresario considerado un pionero de la industria del cuidado del cabello para la comunidad afroamericana y fundador de Johnson Products, falleció este lunes a los 99 años en su residencia del centro de Chicago, informó su familia.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte, según la Agencia AP.

Johnson y su esposa, Joan, fundaron Johnson Products en 1954 en el lado sur de Chicago tras obtener un préstamo de apenas 250 dólares.

Con el paso de los años, la empresa se convirtió en un imperio dedicado casi exclusivamente a productos para el cuidado del cabello de personas negras, con marcas reconocidas como Afro Sheen y Ultra Sheen.

La compañía también alcanzó notoriedad al convertirse en patrocinadora nacional del popular programa musical y de baile "Soul Train" durante la década de 1970 y pasó a la historia como la primera empresa de propiedad afroamericana en cotizar en la Bolsa de Valores Americana (American Stock Exchange).

Impacto en la comunidad

En un comunicado, la familia destacó que Johnson Products "se convirtió en un referente en hogares y salones de belleza de todo el mundo y en un motivo de orgullo para la comunidad afroamericana".

Nacido en 1927 en Richton, Mississippi, Johnson se mudó junto a su familia a Chicago cuando era niño, durante la llamada Gran Migración, período en el que cientos de miles de afroamericanos abandonaron el sur de Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales y para escapar de la segregación racial.

Durante su juventud desempeñó distintos trabajos, entre ellos limpiar mesas en restaurantes, lustrar zapatos y acomodar bolos en una bolera para contribuir a la economía familiar.

Según sus familiares, esas experiencias moldearon los valores que guiaron toda su vida, entre ellos la humildad, la perseverancia, la responsabilidad personal y la regla de oro de tratar a los demás con dignidad y respeto.

Legado empresarial y educativo

Además de su trayectoria empresarial, Johnson fundó Independence Bank, se convirtió en el primer afroamericano en integrar la junta directiva de la empresa eléctrica Commonwealth Edison en Illinois y creó el George E. Johnson Educational Fund, organización que ha otorgado más de 1,000 becas universitarias.

En 2024 publicó sus memorias, tituladas "Afro Sheen: Cómo revolucioné una industria con la regla de oro, desde Soul Train hasta Wall Street", en las que relató su camino desde sus humildes orígenes hasta convertirse en uno de los empresarios afroamericanos más influyentes de Estados Unidos.