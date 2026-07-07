Equipo de Mamdani se enfurece con ejecutivos de la cadena por llamar antisemita a Darializa Ávila

De izquierda a derecha: Brad Lander, Claire Valdez, Bernie Sanders, Zohran Mamdani y Darializa Ávila Chevalier en Brooklyn, Nueva York, la semana pasada. ( EFE )

Los comentarios de la copresentadora de "The View", Sara Haines, quien calificó de "antisemita" a la candidata demócrata al Congreso Darializa Ávila Chevalier, provocaron la molestia del equipo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, según informó el New York Post, citando un reporte del medio Semafor.

De acuerdo con la publicación, un alto colaborador de Mamdani, cuya identidad no fue revelada, se comunicó en privado con ejecutivos de ABC para expresar su inconformidad por las declaraciones realizadas durante una emisión reciente del programa.

Según Semafor, el asistente advirtió que los comentarios de Haines podrían afectar la disposición de Mamdani y de otros candidatos socialistas demócratas a participar en futuras entrevistas o apariciones en "The View".

El intercambio ocurrió después de que ABC rechazara una solicitud del equipo del alcalde para que Darializa Ávila Chevalier y la asambleísta de Queens, Claire Váldez, ambas aliadas políticas de Mamdani, fueran invitadas al programa.

Respuesta de ABC

De acuerdo con el reporte, los productores de "The View" informaron a los representantes del alcalde que estaban manejando con cautela las invitaciones a candidatos políticos mientras continúa pendiente una investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) relacionada con el programa.

Hasta el momento, ni ABC ni la oficina del alcalde Zohran Mamdani han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido, según indicó el New York Post.