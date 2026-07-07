Nueva York reporta tres muertes vinculadas a la ola de calor; Nueva Jersey eleva la cifra a 29

La ciudad de Nueva York confirmó este lunes tres muertes relacionadas con la intensa ola de calor que afectó la región la semana pasada, mientras que las autoridades de Nueva Jersey informaron que el número de fallecimientos asociados a las altas temperaturas aumentó a 29.

Los tres decesos en Nueva York ocurrieron durante el fin de semana y las víctimas fueron encontradas en sus viviendas, informó Joe Calvello, secretario de prensa del alcalde Zohran Mamdani.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades ni las edades de los fallecidos, ni han precisado si padecían condiciones médicas preexistentes o pertenecían a grupos considerados de mayor riesgo.

La ola de calor, que se extendió durante cuatro días, llevó las temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit, una marca que no se registraba en Central Park desde hacía 14 años. Ante las condiciones extremas, las autoridades activaron medidas de emergencia para proteger a la población.

Medidas anunciadas

En un comunicado, Calvello recordó que, históricamente, alrededor de 500 neoyorquinos mueren cada año por enfermedades relacionadas con el calor y destacó que la administración municipal implementó una respuesta integral para reducir los riesgos.

"Por eso nuestra administración adoptó un enfoque integral y masivo, que involucró a todo el gobierno, para responder a la emergencia de calor extremo: abrimos cientos de centros de enfriamiento en los cinco distritos, ampliamos el horario de las piscinas al aire libre e intensificamos la atención a las personas mayores, a los neoyorquinos sin hogar y a otros grupos de mayor riesgo", señaló.

Mientras tanto, el Departamento de Salud de Nueva Jersey actualizó el balance de víctimas y elevó a 29 el número de muertes relacionadas con el calor registradas durante los primeros días de julio, cuando varias zonas del estado experimentaron temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit y un índice de calor cercano a los 110 grados.

Las autoridades estatales indicaron que la mayoría de los fallecimientos ocurrieron en el centro y norte de Nueva Jersey y que las víctimas tenían entre 30 y 80 años. No obstante, aclararon que las cifras permanecen sujetas a revisión hasta que los médicos forenses concluyan las investigaciones y emitan los certificados oficiales de defunción.

"Si bien estas cifras aún no están confirmadas hasta que un médico forense complete el examen y el certificado de defunción, subrayan los graves riesgos para la salud pública asociados con el calor extremo y sirven como un recordatorio aleccionador de la necesidad de mantener la vigilancia y aplicar medidas de seguridad durante los periodos de temperaturas extremas", indicó un portavoz del Departamento de Salud estatal.

Situación actual

El comisionado de Salud de Nueva Jersey, el Dr. Raynard Washington, explicó a Telemundo 47 previamente que muchas de las víctimas fueron encontradas en viviendas sin aire acondicionado, mientras que otras fallecieron en la vía pública o incluso dentro de vehículos estacionados.

Las autoridades también señalaron que, aunque el calor extremo fue un factor determinante, algunas muertes podrían haber estado influenciadas por otras circunstancias.

El paso de fuertes tormentas al finalizar la ola de calor provocó la caída de árboles y dejó a miles de hogares sin servicio eléctrico, aunque todavía no se ha establecido si alguno de los fallecimientos ocurrió en residencias afectadas por los apagones.

Aunque las temperaturas extremas disminuyeron el domingo, las intensas lluvias que siguieron a la ola de calor ocasionaron inundaciones en distintas zonas de Nueva Jersey, marcando el cierre de varios días de condiciones meteorológicas severas en la región.