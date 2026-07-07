Cierran varias calles de Nueva York por fallo estructural de un rascacielos

Los servicios de emergencia acudieron a un edificio de 38 plantas en construcción en Midtown Manhattan, Nueva York (EE. UU.), el 7 de julio de 2026, después de que unos trabajadores descubrieran que las vigas de soporte estructural comenzaban a deformarse. ( EFE )

Los servicios de emergencia de Nueva York cerraron varias calles y evacuaron hoteles, oficinas y viviendas de Manhattan el martes después de que las columnas estructurales de un rascacielos en obras se doblaran, informaron los bomberos.

El edificio de 38 plantas que albergaba las sede de la farmacéutica Pfizer, cerca de la estación de trenes Grand Central y de la sede de la ONU, está siendo remodelado para convertir las oficinas en viviendas.

El promotor de la construcción insistió en que no había riesgo de que todo el edificio se derrumbara.

Sin embargo, las autoridades municipales advirtieron que la situación seguía siendo grave mientras trabajaban para determinar si la estructura era lo suficientemente segura como para entrar y realizar trabajos de reparación.

Medidas oficiales

Funcionarios indicaron que se instalarían puntales y vigas de emergencia para reforzar el edificio.

"Dos columnas estructurales cedieron, además (hay) múltiples grietas y pisos hundidos. El edificio sigue siendo inestable. Desde que llegamos al lugar, hemos presenciado movimientos adicionales en una de las columnas comprometidas", dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Nadie resultó herido y todos los trabajadores que participan en la reconversión del edificio han sido localizados, señaló Mandami. Añadió que el ingeniero del proyecto estaba trabajando con ingenieros estructurales para elaborar planes para apuntalar la torre.

Hoteles, negocios y apartamentos cercanos fueron evacuados y varias calles fueron cerradas como una medida de precaución mientras que policías y bomberos recorrían la zona, según un corresponsal de la AFP.

Se desplegó un dron para permitir que las autoridades evaluaran el alcance de los daños.

El alcalde afirmó que los neoyorquinos podrán "volver a entrar en estos edificios cuando tengamos plena confianza de que es seguro que lo hagan".

El canal local de cable PIX11 se vio obligado a abandonar su estudio cerca del edificio afectado en plena transmisión tras una orden de evacuación.

El proyecto tendrá una superficie total de 1,3 millones de pies cuadrados y aportará al mercado aproximadamente 1.600 apartamentos de lujo en alquiler, según sus promotores.

Su finalización estaba prevista para principios de 2027, y sería la mayor conversión de oficinas a viviendas de la historia de la ciudad de Nueva York.

"Queremos confirmar que el área afectada es una pequeña sección de uno de los dos edificios de este sitio", dijo el promotor Metroloft. "El edificio en su totalidad no corre riesgo de derrumbarse".