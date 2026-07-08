Agente federal y su esposa fueron hallados muertos en su casa de Nueva Jersey

Un oficial en la escena del crimen. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y su esposa fueron encontrados muertos por heridas de bala en su vivienda de Sayreville, Nueva Jersey, en un caso que las autoridades investigan como un presunto homicidio-suicidio.

La Fiscalía del Condado de Middlesex informó que Kelly Iatauro, de 46 años, fue hallada sin vida dentro de la residencia la noche del viernes, mientras que su esposo, Christopher Latauro, de 52 años, fue encontrado muerto en el patio trasero con una aparente herida de bala autoinfligida.

De acuerdo con los investigadores, Christopher Iatauro es señalado como el presunto autor del homicidio antes de quitarse la vida. Hasta el momento, las autoridades no han revelado qué habría motivado el hecho.

Registros citados por medios locales y New York Post indican que se desempeñaba como agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La Policía de Sayreville acudió a la vivienda, ubicada en Glynn Court, alrededor de las 8:00 de la noche del viernes. Durante la intervención, las autoridades pidieron a los residentes de la zona permanecer dentro de sus hogares y cerraron parte de la calle durante al menos 40 minutos mientras se desarrollaba la investigación.

Tras conocerse la tragedia, la cuñada de Kelly Iatauro publicó un mensaje de despedida en redes sociales, en el que la describió como una persona "amable, considerada, divertida" y aseguró que dejó una huella en quienes la conocieron.

Reacciones familiares

"Como muchos ya saben, mi hermosa cuñada, Kelly Iatauro, nos fue arrebatada de manera absurda y repentina el viernes", escribió en Facebook al anunciar los servicios fúnebres.

El Departamento de Seguridad Nacional no emitió comentarios inmediatos sobre el caso.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias que rodearon las muertes.